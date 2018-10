Depuis le retour sur la route de la nouvelle génération du XC90, Volvo est sur une lancée. En plus de remporter de nombreux prix pour ses plus récentes créations, la firme suédoise qui appartient à la chinoise Geely a trouvé le moyen d’intégrer son intérêt traditionnel pour la sécurité dans un habillage plus attrayant.

La S60 est également la première Volvo construite aux États-Unis, dans son usine toute neuve à Charleston, en Caroline du Nord.

La S60 imite assez bien les parties avant et arrière de sa grande sœur, la S90. Les formes sont simples, intemporelles et classiques. Il y a, comme pour les autres véhicules Volvo, le modèle de départ doté du moteur T5 à traction avant. Il y a aussi celui muni du moteur T6 à traction intégrale et un véhicule hybride rechargeable à transmission intégrale T8. Les versions Momentum, Inscription et R-Design sont offertes pour les véhicules équipés des moteurs T5 et T6, alors que seulement les versions Inscription et R-Design sont disponibles pour les véhicules comprenant le moteur T8, qui offre un style général un peu plus sportif.

Habitacle sobre et chic

L’habitacle présente un style agréable et distinctif. Notre véhicule d’essai, le S60 R-Design, était doté de matériaux de grande qualité, bien qu’à certains endroits, il y ait encore quelques traces de plastique bon marché. Les niveaux de finition inférieurs proposent un similicuir plutôt que des sièges en cuir véritable, comme dans la version R-Design. Ces sièges baquets poursuivent la tradition de grand confort chez Volvo en offrant une structure qui soutient à la perfection, tout en donnant une sensation plus sportive. La S60 se compare bien à ses rivales (Audi A4, BMW Série et Mercedes Classe C) en matière d’espace intérieur.

Puissance variable sur moteur commun

Au chapitre de la mécanique, Volvo a maintenant une recette unique qu’elle applique à tous ses modèles. À la base, il y a le moteur T5 qui comprend quatre cylindres turbo de 2,0 litres produisant 250 chevaux et 258 lb-pi de couple. Le modèle ayant le moteur T6 à traction intégrale ajoute un compresseur produisant 316 chevaux et 295 lb-pi.

Tous les modèles S60 sont équipés d’une transmission automatique à huit vitesses. Volvo propose également un groupe propulseur hybride rechargeable «Twin Engine» pour le modèle ayant le moteur T8. Le moteur à essence entraîne les roues avant, tandis que le moteur électrique entraîne les roues arrière. Cette combinaison est bonne pour 400 chevaux et 472 lb-pi.

La version limitée Polestar utilise la même combinaison que le modèle ayant un moteur T8 et porte la puissance à 415 chevaux et 494 lb-pi. Elle ajoute également des freins et une suspension améliorés.

La version R-Design ne rechigne pas sur une petite route sinueuse, mais se sent plus à l’aise sur l’autoroute comme les autres Volvo. En mode sportif, la S60 se raidit. La direction est plus précise, la transmission plus réactive, mais tout demeure très civilisé.

Elle est élégante, concentrée sur la technologie, et offre une conduite de premier plan. La R-Design est la solution idéale, car elle allie performances et confort dans un ensemble homogène.

Fiche d’appréciation

Forces

Habitacle élégant et confortable

Style réussi

Bon mariage moteur-transmission

Faiblesses