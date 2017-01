Profitons au maximum de l’hiver et des activités de saison en optant pour des vêtements signés Québec!

Jusqu’au 26 mars, l’Hôtel de Glace, à Québec, offre une multitude d’activités à faire entre amis, en couple ou en famille sous le thème Vue du nord. Voilà qui me donne une inspiration nordique. Voici donc quelques articles québécois pour profiter des joies de l’hiver.

Manteaux urbains



La filiale Atelier noir de Rudsak offre différents styles de manteaux urbains très stylés à une fraction du prix. J’adore ce modèle en cuir, résistant au vent et à la pluie. En plus, son capuchon vous gardera au chaud sans avoir à porter une tuque.

Tuques de laine



Pour celles qui ont appris à écouter leur mère et ne sortent jamais la tête nue, Mackage a créé un modèle fait de laine côtelée qui vous donnera un style urbain tout en vous gardant au chaud.

Fourrure recyclée



En allant zieuter la collection de Mariouche, la designer derrière la marque Harricana, dans sa nouvelle boutique du Vieux-Montréal, j’ai été impressionnée par le nombre d’articles qu’elle nous propose.

Elle produit des manteaux, chandails, sac à main, foulards et beaucoup plus, comme cette paire de gants créée à partir de fourrure de coyote recyclé. Je les ai choisis, car ils s’harmonisent autant avec un manteau classique et chic qu’avec une doudoune.