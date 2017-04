Parce que sortir des grandes chaînes est mon plus grand plaisir, un des aspects de mon métier de styliste que j’apprécie tout particulièrement, c’est la découverte d’endroits nouveaux et uniques. J’adore passer du bon temps avec des gens de qualité dans de beaux endroits. En plus d’être très agréable, je profite à plein de la vie urbaine.

Pour la maison

Petite boutique inattendue sur la rue Bernard dans le mile end, quartier de prédilection pour les trouvailles, Bref! offre un concept unique avec des thèmes différents tous les deux mois. Des produits uniques accompagnent chaque nouveau décor, et on y organise un atelier qui permet de se familiariser avec les magnifiques objets proposés. En plus, on y rencontre souvent des designers d’ici.

Ce mois-ci, on célèbre l’art de la table printanière et festive. Une belle occasion de rencontrer des gens très intéressants et aussi d’encourager le design d’ici.



261 Bernard Ouest

Coffre aux trésors

Superbe boutique d’allure vintage, 1861 offre une belle selection de robes et d’accessoires vraiment originaux d’inspiration boudoir. Un vrai coffre aux trésors où des pièces uniques et de nouvelles créations arrivent chaque jour. Vous ne voulez pas vous déplacer? La boutique en ligne est très conviviale et la livraison, gratuite. Les prix sont abordables et vous aurez un look d’enfer.



http://www.1861.ca

Café Parvi

Mon coup de cœur resto pour les lunchs, les brunchs et les 5 à 7 est sans contredit le café Parvi. Avec ses belles plantes vertes et son décor industriel, il nous transporte jusqu’en Californie. L’été, la terrasse est très agréable et son menu santé, absolument délicieux. Lorsque je veux passer un bon moment avec mes amis, c’est ma meilleure adresse au centre-ville.



433, rue Mayor