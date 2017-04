Le jean blanc est un incontournable à avoir dans sa garde-robe cet été! Si plusieurs en sont enchantées, d’autres grincent des dents… «Ça ne pardonne rien!» «Ce n’est pas pour moi!» «Je n’ai pas la silhouette pour porter ça!» Voilà quelques-unes des objections que nos clientes nous donnent.

Pour celles qui désirent néanmoins saisir cette tendance estivale fraîche et vivifiante, voici comme l’adapter à chaque silhouette.

Plusieurs modèles s’offrent à vous, le plus présent étant la longueur 7/8, communément appelé «coupe cheville». Elle s’adapte à toutes les grandeurs, contrairement à ce que l’ont pourrait croire. Il suffit de choisir la bonne coupe; je suggère en particulier la jambe droite ou plus ajustée.

Certains modèles sont par ailleurs offerts avec différentes découpes ou fermeture éclair à l’ourlet et pour un style vraiment décontracté. Les déchirures aux genoux sont aussi à la mode actuellement.

Modèle écourté

Vous connaissez probablement le Yoga Jeans créé par la marque Second. Reconnue pour son confort, cette marque offre aussi la coupe capri, en taille moyenne ainsi qu’en version taille haute. Elle utilise un denim extensible et suffisamment épais qui permet au jean blanc de ne pas être transparent. Même s’il est opaque, je vous suggère tout de même de porter des sous-vêtements de couleur chair.

Capri, Second

Modèle long

Pour celles qui préfèrent les jambes droites et longues, le modèle remonte-fesses de Tristan est tout indiqué. La taille est haute et la matière, opaque et extensible, offre un confort sans égal.

Jean blanc, Tristan