L’été tarde peut-être à se pointer le bout du nez, mais voici une tendance qui ne lâche pas depuis l’automne dernier: le suède. Il est partout, à pour mon plus grand bonheur. Je l’ai adopté pour de bon!

Le classique: la chaussure de suède. On en retrouve beaucoup, et sous toutes les formes. Pour les femmes, la sandale à talon fait un hit (pssst: que vous pourrez reporter aux fêtes!), alors que pour les hommes, le suède se pare de toutes les teintes possibles. À noter, les couleurs mattes comme le suède rendent une pièce plus décontractée.

Chaussures pour hommes: Ted Baker; chaussures pour femmes: Apostrophe

D’autres classiques se sont réinventés avec au suède. C’est le cas du perfecto, qui s’adoucit, mais qui, surtout, se diversifie en adoptant des teintes variées.

Manteau pour hommes: The Kooples; Manteau pour femmes: River Island

La déco n’est pas en reste. Le cuir suédé se retrouve dans les accessoires, notamment les coussins et les jetés. Puisqu’il se patinerait trop vite sur un meuble comme un canapé, les recouvrements en microfibre ayant un fini imitant le suède sont très populaires. Il n’y a rien comme cette texture douce pour réchauffer votre décor!