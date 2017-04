Dossier spécial : Sondage Jobboom et Léger // Article 2 sur 5

La majorité des entreprises qui doivent recruter de nouveaux employés à l’externe font appel aux sites de recrutement. D’ailleurs, parmi tous les outils disponibles pour trouver de la main-d’oeuvre qualifiée, les sites de recrutement sont considérés par les employeurs comme étant les plus efficaces pour combler différents postes, particulièrement ceux à durée déterminée ou encore pour dénicher des travailleurs de niveau junior et intermédiaire.

Un sondage réalisé par Léger, pour le compte de Jobboom, révèle que 84% des employeurs québécois utilisent les sites de recrutement pour trouver des candidats.

Parmi les points positifs cités pour justifier l’utilisation des sites de recrutement, les deux tiers des entreprises interrogées soulignent :

La rapidité du processus

Le rapport qualité/prix par rapport à d’autres outils

Le meilleur bassin de candidats

Le plus grand nombre de candidats potentiels.

Les entreprises affirment que parmi tous les outils disponibles pour recruter, ce sont les sites de recrutement qui sont les plus efficaces pour trouver des candidats pour des emplois permanents de niveau junior (75%), des emplois temporaires ou saisonniers (61%), des emplois permanents de niveau intermédiaire (59%) et des emplois contractuels (56%).

Les autres outils de diffusion utilisés

Outre les sites de recrutement, les entreprises qui affichent sur des sites de recrutement utilisent également d’autres outils pour dénicher des candidats intéressants :

62% affichent leurs offres sur les réseaux sociaux

57% sur le site de l’entreprise (100% pour les entreprises 500+)

49% participent à des activités de réseautage (54% des entreprises de 100+)

43% utilisent l’affichage imprimé (66% des entreprises de 100 à 499)

27% font appel à une agence de recrutement (66% des 500+)

15% participent à des salons d’emplois (65% des 500+)

15% se tournent vers un chercheur de tête spécialisé dans le recrutement de cadres supérieurs.

Les principaux enjeux en recrutement

Selon ce sondage réalisé auprès de 126 entreprises de toutes tailles, le plus grand défi des employeurs demeure celui de dénicher des candidats spécialisés ou suffisamment qualifiés; une réalité encore plus répandue chez les entreprises de plus de 500 employés. Submergés de CV qui ne répondent pas à leurs besoins de manière adéquate, les employeurs doivent répéter les affichages, ce qui augmente considérablement la durée et la complexité du processus de recrutement.

La pénurie de main-d’oeuvre et le manque de candidats compétents sont évoqués à ex aequo par 16% des employeurs et 13% des employeurs se disent confrontés à un manque d’expérience de la part des candidats.

Le budget alloué au recrutement

Plus du tiers des employeurs interrogés (35%) affirment que leurs besoins en recrutement ont augmenté ces deux dernières années, principalement auprès des entreprises qui comptent de 100 à 499 employés.

53% estiment que leurs besoins sont demeurés similaires, alors que 12% ont vu leurs besoins en recrutement diminuer.

Jobboom au sommet

94% des employeurs comptant plus de 100 employés connaissent Jobboom et 86% des employeurs sondés en ont une bonne opinion.

Parmi les répondants qui connaissent bien Jobboom, un employeur sur 10 considère qu’il est meilleur que les autres sites généralistes par rapport au nombre de candidatures générées. En observant précisément les résultats chez les utilisateurs de Jobboom, le site se distingue surtout au niveau de :

La rapidité du processus (35%)

La facilité d’utilisation et les fonctionnalités du site (20%)

La qualité des candidatures générées (18%)

Crédit photo: Jobboom

*Le sondage Léger a été réalisé du 6 au 14 décembre 2016 auprès de 126 entreprises de toutes tailles ayant affiché une ou plusieurs offres d’emploi sur plusieurs sites de recrutement dans leur processus d’embauche au cours de 12 derniers mois ainsi qu’auprès de 500 personnes en recherche d’emploi..

