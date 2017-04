Apprendre à déléguer peut s’avérer être une tâche bien complexe pour certaines personnes. Un perfectionnisme trop aigu ou un manque de confiance peut entraîner des difficultés à mandater un collaborateur sur un projet. Apprendre à déléguer est nécessaire pour mener à bien les projets ainsi que pour le bien-être personnel.

Ne pas être en quête de la perfection

Le but à atteindre ici est de finaliser une tâche en respectant la date butoir. Tout individu a sa vision de la perfection, l’exiger de son équipe ne peut que nuire au travail collectif, à la performance, au bien-être et à la motivation. Définissez des attentes fondées sur des objectifs concrets et laissez vos employés gérer le projet.

Prévoir de bonnes instructions

Quand on délègue, il faut s’assurer que les instructions pour compléter la tâche soient claires. Votre équipe doit avoir en main tous les outils nécessaires : équipement particulier, consignes, mots de passe, temps nécessaire. Planifiez vos instructions de manière claire et concise.

Vous n’êtes pas le seul à pouvoir faire le travail

Le vieil adage : " On n’est jamais mieux servi que par soi-même ", est seulement valide dans des situations d’urgence. Dans une équipe et sur le long terme, cela n’est pas bénéfique pour l’entreprise. Former un collaborateur nécessite un investissement de temps pour assurer le transfert de compétences. Partagez le savoir pour qu’il se multiplie, vous en sortirez grandi.

Soyez patient

La personne qui accomplira la tâche aura probablement besoin d’un temps d’adaptation. Peut-être même qu’elle fera des erreurs, cela fait partie du processus d’apprentissage. Prévoyez du temps pour cette phase. Rappelez-vous que ce temps est un investissement.

Monitorez l’avancement des tâches

Laissez vos collègues faire le travail, mais de manière régulière, informez-vous de l’avancement, sans pour autant tomber dans le micro-management. Laissez leur de la liberté. Prévoyez-vous une liste d’avancement de projet pour être sûr de respecter le temps alloué.

Remerciez

Les remerciements sont la base d’un environnement de travail agréable, pensez toujours à remercier quelqu’un qui fait quelque chose pour vous. La gratitude est nécessaire pour une bonne cohésion d’équipe.

À vous d’essayer maintenant et rappelez-vous: " Seul on avance plus vite, mais en équipe on avance plus loin! "

