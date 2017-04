Vous avez l’impression de ne pas avoir toutes les compétences et connaissances nécessaires pour postuler aux offres d’emploi? Consulter les offres d’emploi vous décourage? Vous n’avez pas une maîtrise parfaite de l’anglais, ou encore vous n’avez pas tout à fait la formation exigée sur la description de poste? Voici un exercice qui vous permettra de mieux comprendre les besoins des recruteurs et du même coup, vous aidera à vous mettre en valeur pour ainsi vous démarquer.

Les gens sont souvent découragés à la lecture des offres d’emploi affichés. En fait, ces descriptions peuvent donner l’impression de ne pas avoir tout ce qu’il faut pour y répondre. C’est pourquoi je vous propose de réaliser l’exercice suivant.

Décortiquez la description de l’offre d’emploi

Prenez une page vierge et faites 2 colonnes. Dans la première colonne, inscrivez les exigences du poste et de l’entreprise. Dans la seconde colonne, vos compétences et connaissances ainsi que les traits de votre personnalité qui pourront vous aider à répondre aux exigences du poste convoité.

Pour remplir la première colonne, lisez minutieusement l’offre d’emploi et notez-y toute les données pertinentes qui vous sont fournies sur l’emploi.

Portez attention aux verbes : Les verbes viennent vous informer des actions que le recruteur souhaite que vous preniez en charge. Par exemple : gérer, animer, collaborer, évaluer, négocier, conseiller, etc.

Notez l’intensité des besoins : Certains mots viennent décrire le niveau des besoins. Par exemple : connaissance approfondie de…, excellente capacité de…, maîtrise de…, etc.

Lisez attentivement chaque terme utilisé dans l’offre : Chaque mot peut vous donner des informations sur les besoins du recruteur. Par exemple : croissance de la clientèle, diagnostic organisationnel, cible de vente, réseautage, etc.

La plupart du temps, l’offre d’emploi décrira le candidat parfait. Dans les faits, ceux-ci tenteront de trouver celui qui se rapproche le plus de cette description. C’est pourquoi, je vous suggère tout de même de faire parvenir votre candidature et ce, même si vous croyez ne pas pouvoir répondre à toutes les exigences demandées. Sachez que la personnalité et la compatibilité influencent beaucoup la décision étant donné que la personne embauchée, en plus d’exécuter des tâches, donnera sa couleur au poste en question et sera d’abord une collègue avec qui partager le quotidien. Les compétences et les connaissances peuvent s’acquérir mais la personnalité et le savoir-être, c’est plus complexe.

Détaillez vos caractéristiques en lien avec les exigences

Dans la deuxième colonne, je vous invite à détailler vos compétences, vos connaissances et vos traits de personnalité qui viendront répondre aux besoins du poste et de l’entreprise.

Exemples de compétences : gérer des équipes, animer des rencontres de groupe, rédiger des rapports, vendre, etc.

Exemples de connaissances : anglais parlé et écrit, logiciels informatiques, lois et règles reliées, techniques et approches spécifiques, etc.

Exemples de traits de personnalité : capacité d’adaptation, gestion de la pression, polyvalence, sens de l’humour, esprit d’équipe, etc.

Petit truc, si vous rencontrez des difficultés à trouver les termes exacts, cherchez une liste de compétences et de traits de personnalité sur Internet pour vous inspirer.

Ensuite, décrivez quelques-unes de vos expériences et réalisations pour illustrer vos compétences et votre personnalité.

Suite à cet exercice, ajoutez ce qui vous motive à occuper ce poste en repassant tous les éléments de la première colonne.

Cet exercice aura non seulement pour fonction de bien saisir l’offre d’emploi mais aussi de vous fournir l’information pertinente et adaptée que vous pourrez intégrer à votre curriculum vitae ainsi qu’à la lettre de présentation qui l’accompagnera. En plus, il vous aidera à vous préparer pour une éventuelle entrevue d’embauche.

Rappelez-vous régulièrement le truc suivant, même s’il le faut, accrochez une note sur votre miroir :

Concentrez-vous sur ce que vous avez et non sur ce que vous n’avez pas et mettez-le en lumière !