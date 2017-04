Dossier spécial : Sondage Jobboom et Léger // Article 4 sur 5

Nouvelle tendance ou désir profond de trouver la perle rare, 3 chercheurs d’emploi sur 4 sont soucieux de trouver un employeur qui répondra à leurs aspirations professionnelles, mais aussi personnelles.

Un sondage Léger, réalisé pour le compte de Jobboom, révèle que 75% des répondants en recherche active d’un emploi disent qu’ils aimeraient pouvoir trouver des employeurs qui partagent les mêmes valeurs qu’eux. Ainsi, il ressort que la marque employeur joue un rôle essentiel dans le pouvoir d’attractivité d’une entreprise à l’égard des candidats potentiels.

Par ailleurs, 68% souhaiteraient bénéficier d’outils ou de ressources supplémentaires pour les aider à trouver un emploi qui colle réellement à leur profil et déterminer si la culture d’une entreprise leur convient ou non.

Les candidats veulent en apprendre plus au sujet des employeurs!

Plus que la description de poste elle-même, les candidats interrogés seraient enclins dans une proportion de 73% à postuler auprès d’un employeur qui dresse la liste des avantages sociaux dans sa description de poste.

Cette proportion grimpe à 81% chez les candidats passifs, c’est-à-dire ceux ayant un emploi, mais qui restent à l’écoute du marché. Cela démontre que les candidats souhaitent évaluer la rémunération globale du poste, plutôt que de regarder uniquement le salaire annuel. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les avantages sociaux ne représentent pas uniquement les assurances collectives ou le plan de retraite, mais également tout ce qui a trait au bien-être des employés : accessibilité à un gym, garderie sur place, cafétéria, activités et club social par exemple.

44% des répondants auraient tendance à postuler à un emploi qui donne une description des projets en cours. C’est encore plus vrai chez les universitaires, les professionnels qui cumulent plus de 10 ans d’expérience, ainsi que chez les candidats qui consultent en génie, biopharmaceutique et sciences, en marketing et communication et en technologie des médias numériques.

Le quart, soit 25% des répondants, souhaiteraient postuler pour un poste qui donne la description des départements; une proportion qui grimpe à 40% chez les candidats qui recherchent un emploi dans le secteur de la santé.

Parmi les autres facteurs qui inciteraient les répondants à ce sondage à postuler à un poste plutôt qu’un autre :

Un employeur qui présente une visite virtuelle des lieux dans son offre d’emploi (23 %)

Un employeur qui présente une carte géographique de sa localisation (22 %)

Un employeur qui présente des photos de son entreprise (21 %)

Un employeur qui présente des vidéos de l’entreprise (21 %)

Les sites de recrutement ont la côte

Lorsque vient le temps de chercher un emploi, 429 personnes interrogées sur 500 ont dit avoir consulté une offre sur les sites de recrutement au cours de la dernière année, et plus de quatre personnes sur dix consultent les sites de recrutement avant toute autre source. Les chercheurs d’emploi considèrent par ailleurs que les sites de recrutement sont les meilleurs outils et sources d’informations pour avoir une vue d’ensemble des offres d’emploi disponibles dans leur domaine d’activité, suivi de près par la rapidité du processus. Qu’elles soient activement à la recherche d’un emploi ou non, la grande majorité des personnes sondées est abonnée à des alertes emplois envoyées par les sites de recrutement tel que celui de Jobboom.

Outre les sites de recrutement, comme www.jobboom.com , les candidats utilisent plusieurs autres outils dans leur recherche d’emploi. Le sondage révèle que les ressources disponibles sur le web sont les plus populaires.

Le quart des répondants affirment que leur premier réflexe est d’aller consulter directement le site internet des entreprises pour se familiariser avec les employeurs qui affichent des postes, alors qu’un autre quart consulte d’abord les moteurs de recherche. Une personne sur 5 se tourne plutôt vers les chercheurs de tête avant de chercher par eux-mêmes.

* Le sondage Léger a été réalisé du 12 au 20 décembre auprès de 500 personnes âgées de 18 à 54 ans ayant consulté une ou plusieurs offres d’emploi en ligne au cours des 12 derniers mois.