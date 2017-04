Un diplôme ne vous permettra pas d’obtenir un emploi, mais la possibilité de postuler et d’être " considéré ". Une expérience dans le domaine augmentera certainement vos chances, mais vous ferez encore face à la compétition des autres postulants qui ont un diplôme et de l’expérience similaire! En fait, le secret se trouve dans la différence. Démarquez-vous! Et où de mieux que la lettre de motivation pour le faire ?

Attention, je ne parle pas de la longue lettre où vous répétez les mêmes informations révélées au CV! Ou de celle où vous ne parlez que de vous et de vos qualités personnelles comme : organisé, ponctuel, sens de l’analyse ou leadership. C’est très subjectif de s’auto-qualifier et cela n’a pas le même poids qu’une expérience concrète.

Choisir minutieusement ce que l’on décide de mettre dans la lettre

Il faut bien lire et comprendre l’offre d’emploi pour commencer. Demandez-vous ce que l’employeur recherche vraiment? Retenez l’essentiel.

Faites des liens.

Certains besoins spécifiques pourraient être la bonne connaissance d’une clientèle, d’un logiciel, d’une problématique ou d’un sujet spécifique. Allez en profondeur et visitez aussi leur site web.

Avez-vous déjà travaillé dans le même secteur d’activité? Par exemple, un professionnel du marketing qui a déjà travaillé dans une compagnie qui vend des bonbons pourrait expliquer que son expérience à vendre du » plaisir » saura être tout à fait transférable dans une industrie de produits alcoolisés.

Cette compagnie vous intéresse particulièrement ? Expliquer en quoi le travail ou la mission de l’entreprise serait un facteur de motivation. Veiller à ce qu’il représente un intérêt pour l’employeur aussi.

Exemple : Pratiquant déjà la pédagogie Steiner-Waldorf avec mes enfants, je serais plus qu’enthousiaste d’exercer le métier que j’adore au sein d’un établissement qui partage ma vision. Ici, la personne démontre qu’elle connait très bien l’école et leur pédagogie d’enseignement.

Maintenant, choisissez vos deux meilleurs atouts : ceux qui vous distinguent des autres et qui sont également recherchés par l’employeur.

La construction de la lettre de motivation – modèle

Monsieur X

Il n’est pas nécessaire de mettre ce courriel dans un contexte. Écrivez directement dans la boite à message et mentionnez dans l’objet du courriel le titre du poste.

Paragraphe 1 : Débutez par une phrase qui va accrocher l’attention de votre futur employeur. Ça peut être les besoins cités dans le poste ou une citation. Puis, concrétisez votre compétence #1 en la mettant en contexte et en l’expliquant.

Paragraphe 2 : Enchainez avez votre compétence #2 en la mettant également en contexte.

Paragraphe 3 : Ce dernier paragraphe sera très court. Expliquez que vous aimeriez le rencontrer afin de discuter plus amplement de votre candidature et du poste en question.

Faites enfin une relecture de votre lettre. Partout où vous avez écrit les termes " compétences " et " connaissances ", essayez de changer les mots pour ce que vous voulez réellement dire. C’est une opportunité pour reprendre les mots-clés présents dans l’offre d’emploi, et sur le site web de l’entreprise ou bien les mots-clés de votre secteur d’activité. Soyez précis et spécifique.