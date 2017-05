En collaboration avec monemploi.com

La lettre de remerciements est très peu utilisée par les chercheurs d’emploi. Pourtant elle est déterminante. Entre deux candidats de valeur égale, le " plus " vaut plus.

La lettre de remerciements est une façon de vous démarquer des autres candidats et elle ne prend que quelques minutes à rédiger. Cette lettre doit être personnalisée selon l’accueil et les discussions que vous avez eues avec le recruteur, tout en étant empreinte de sincérité. Une lettre générale qui ne fait pas référence à l’entrevue serait mal reçue.

Les préliminaires

Indiquez le lieu, la date et la vedette (l’objet) dans une forme identique à celle de la lettre de motivation.

Le corps de la lettre

Indiquez la formule d’appel (Madame / Monsieur) suivie d’une virgule. Contrairement à la lettre de motivation, compte tenu que vous avez fait connaissance avec le recruteur, vous pourriez oser exceptionnellement une formule familière du type " Cher Monsieur Tremblay, ", si vous sentez que des liens se sont créés lors de l’entretien d’embauche.

Premier paragraphe: remerciements

Remerciez le recruteur de vous avoir accordé du temps pour une rencontre ainsi que de l’accueil qu’il vous a réservé.

Exemple: " Je tiens à vous remercier de votre accueil et du temps que vous m’avez accordé lors de l’entrevue du 12 janvier dernier. J’ai trouvé notre rencontre fort intéressante. "

Deuxième paragraphe: intérêt réitéré pour le poste

Soulignez les éléments qui vous ont le plus intéressés au cours de la rencontre, comme: les responsabilités à assumer, les tâches à accomplir reliées au poste, l’horaire, l’ambiance de l’entreprise et les facettes de l’emploi qui concordent avec vos objectifs de carrière. S’il y a lieu, mentionnez aussi les aspects relatifs à l,emploi que la rencontre vous a permis de découvrir. Réitérez, à la lumière de ces constats, votre intérêt à occuper le poste offert en spécifiant les éléments de l’emploi qui sont particulièrement attrayants.

Exemple: " le poste de commis-vendeuse de vêtements que vous offrez m’intéresse encore plus depuis notre rencontre. Le fait d’offrir aux clients des vêtements adaptés à leurs besoins et de leur proposer des accessoires dernier cri me motive beaucoup. Ces responsabilités s’inscrivent parfaitement dans mes objectifs de carrière, qui consistent à conseiller la clientèle en matière de mode et de tendances. "

Troisième paragraphe (facultatif): autres informations

Vous pouvez offrir au recruteur de communiquer avec vous de nouveau si de plus amples informations lui étaient nécessaires. Vous pourriez même vous montrer disposé à le rencontrer à nouveau s’il en éprouvait le besoin, afin d’éclaircir certains points.

Exemple: " Si d’autres informations vous étaient nécessaires, n’hésitez aucunement à communiquer avec moi. Il me fera plaisir de répondre à vos questions. "

Votre signature

Si votre candidature n’est pas retenue à la suite de l’entretien, cette lettre pourrait être utilisée par le recruteur en guise de référence auprès d’une relation d’affaires. En effet, les recruteurs se transmettent parfois de l’information sur des candidats potentiels. C’est en somme un moyen de faire bonne impression et de se donner toutes les chances d’élargir son réseau de contacts.

Cette chronique est tirée de l’ouvrage CV Expert écrit par Paolo Maillette, c.o, paru chez Septembre éditeur et disponible sur www.septembre.com.