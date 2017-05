Votre corps influence directement la perception que vos employés ont de vous. Or, lorsque vous êtes préoccupés et que vous avez plusieurs dossiers importants à gérer, votre langage corporel témoigne de ces préoccupations et peut être perçu comme manquant d’écoute, de reconnaissance ou d’empathie envers l’interlocuteur. Il importe d’être conscient de ces réactions et d’agir volontairement sur le corps pour influencer positivement vos employés. Voici comment s’y prendre.

Regard

Lorsque nous sommes concentrés sur les dires de notre interlocuteur, notre cerveau dirige toute son attention vers ses propos et son langage corporel. Or, si nous sommes fatigués ou qu’un dossier provoque un certain stress, le cerveau se met en mode vigilance pour concentrer son énergie. Notre regard et notre corps deviennent alors fixes. L’interlocuteur a le sentiment d’être scruté du regard, d’être scanné, ce qui est fort désagréable et le rend mal à l’aise De façon volontaire, assurez-vous de cligner des paupières sur une base régulière, soit environ toutes les cinq secondes. Le clignement de paupières permet au cerveau d’enregistrer l’information reçue, de la classer et de se focaliser à nouveau sur la discussion. Il diminue aussi le sentiment de fixité.

Corps

Détendez-vous! De façon consciente, demandez aux muscles de vos épaules de se relâcher. Si vous êtes préoccupés, les trapèzes se contractent et cela entraîne une impression de non-réceptivité chez l’interlocuteur. Assurez-vous que vos mains soient visibles et qu’elles soient, elles aussi, détendues. Changez de position de temps à autre. Un corps qui adopte toujours la même posture parait suspect.

Signes d’acquiescement

Hochez la tête régulièrement pour montrer que vous écoutez. Prononcez des » hum hum » pour montrer que vous suivez toujours la conversation. Penchez légèrement le corps dans la direction de votre interlocuteur si vous êtes assis. Lorsque vous vous appuyez sur voter dossier, vous augmentez la distance entre votre interlocuteur et vous. Cette distance physique peut être perçue comme une distance psychologique, comme une volonté de fuite, de recul ou de mis en doute des propos. Demeurez donc près de votre interlocuteur pour lui faire sentir votre intérêt et votre volonté à échanger.

Votre corps témoigne de votre état réel. Mais il est possible de modifier cet état en mettant le corps en action. Plus vous vous forcez à sourire avec une attitude d’amélioration de votre état (et non dans une attitude de tromperie), plus votre cerveau va se mettre à sécréter les mêmes hormones que s’il avait envie de sourire. Plus vous mettez votre corps dans un état d’écoute et d’échange, plus le cerveau suit la même tendance.