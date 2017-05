Vous avez fait votre choix de carrière en suivant des critères classiques tels que vos intérêts, votre personnalité et vos aptitudes. Vous avez suivi un plan bien établi et vous y êtes tenu. Maintenant sur le marché du travail, vous vous sentez déçu, de plus en plus démotivé, quelque chose cloche. Que se passe-t-il ?

Vos besoins professionnels sont-ils comblés ?

D’autres critères sont déterminants pour votre choix de carrière : ce sont les valeurs profondes qui répondent à vos besoins professionnels. C’est ce que l’on appelle une " ancre de carrière ", selon la théorie d’Edgard Schein. Ce psychologue contemporain explique que chaque personne aurait une ou plusieurs ancres de carrière. En choisissant une profession qui correspond à vos ancres de carrières, vous améliorez vos chances de vous sentir davantage comblé en emploi et en accord avec vos valeurs essentielles.

Et, vous, quelles sont vos ancres de carrière ?

Les travaux d’Edgard Schein mettent en lumière 8 ancres, qui, utilisées sous forme d’outils, permettent de cerner les priorités des employés.

La technique ou l’expertise dans un domaine particulier.

Vous adorez les tâches qui demandent beaucoup de connaissances ou de compétences et vous appréciez être reconnu pour votre talent. Vous vous sentez motivé lorsque vous êtes " celui ou celle sur qui l’on peut compter ", dans un contexte où vous pouvez offrir le meilleur de vous-même.

Le management ou la prise de responsabilité et la gestion d’équipe.

Vous vous sentez très à l’aise dans des tâches de gestion. Plus encore, vous vous sentez au sommet de votre forme lorsque vous avez la possibilité d’obtenir des promotions et gravir les échelons. Améliorer votre rendement et vos compétences dans le but de progresser vous donne de l’énergie.

L’autonomie/l’indépendance ou être autonome dans l’organisation de son travail.

Vous avez une préférence pour les parcours non traditionnels. L’idée d’avoir un patron qui surveille vos faits et gestes vous fait grincer des dents. Vous vous sentez motivé lorsque vous pouvez gérer vous-même votre emploi du temps et l’organisation de votre travail. Aussi, vous n’appréciez pas les environnements avec des structures rigides de travail.

La sécurité/ la stabilité ou se rassurer par rapport aux aléas de la vie économique.

Vous appréciez l’idée de vous enraciner et de bénéficier d’une certaine stabilité. Planificateur et organisé, vous êtes motivé dans un emploi où vous pouvez démontrer votre loyauté et prévoir à l’avance. Vous êtes à l’aise dans une entreprise dite plus " fiable " et stable.

Créativité entrepreneuriale ou être en position de créer, de développer un business.

Vous préférez travailler dans des entreprises en mouvement, proposant de nouveaux produits. Vous appréciez la possibilité d’innover, de trouver de nouvelles façons de faire. Vous songez à ouvrir votre propre entreprise afin de pouvoir proposer votre vision.

Le service/l’engagement pour une cause ou travailler pour un objectif qui vous dépasse.

Vous souhaitez améliorer le monde à votre façon. Vous vous sentez plein d’énergie lorsque vous accomplissez une mission qui vous tient à coeur. Si votre engagement coïncide avec vos croyances, vous vous sentez utile et motivé!

Le défi pur ou le besoin de prendre des risques pour se surprendre.

Vous appréciez les défis et vous vous sentez stimulé lorsque la barre est haute. Vous êtes motivé lorsque les tâches qui vous sont confiées représentent une certaine difficulté. Vous fixer de hauts objectifs vous donne de l’énergie.

Le style de vie ou la recherche d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Vous avez un grand souci de pouvoir préserver du temps afin d’être pleinement investi dans vos autres sphères de vie (famille, amis, loisirs). Vous croyez que l’épanouissement passe aussi par la possibilité de concilier vos rôles personnels et ne souhaitez pas sacrifier vos loisirs.

Votre ancre de carrière ne correspond pas nécessairement au domaine d’emploi dans lequel vous évoluez. Par exemple, un technicien n’a pas automatiquement une ancre de carrière liée à la technique. Outre son aptitude à être un bon technicien, il peut être animé par une toute autre valeur, qui lui est propre. Ainsi, quatre techniciens heureux chez le même employeur pourraient combler une ancre de carrière respective bien différente.

Les ancres de carrière permettent d’identifier ce qui est le plus important, ce qui n’est pas négociable afin de maintenir sa motivation dans une carrière. A l’image d’une mission, elles donnent un sens véritable au travail, qui va au-delà de simples avantages. En autres mots, en vous connaissant mieux et en comprenant vos attentes, vous vous donnez les moyens d’être plus épanoui dans votre vie professionnelle.

Alors, quel choix de carrière ?

Identifier votre ancre, ou vos ancres, exige un peu d’introspection. Vous devez donc vous questionner sur ce qui vous qui motive réellement et profondément. Effectuer un choix de carrière qui correspondra et renforcera vos valeurs essentielles demeure un processus délicat, complexe et unique. N’hésitez pas à consulter un conseiller d’orientation qui vous permettra d’explorer vos besoins et de spécifier vos choix.