Les théories de l’apprentissage de l’adulte révèlent que celui-ci apprend par l’expérimentation, la réflexion sur l’expérience et la mise en pratique. Ceci explique l’émergence des nouvelles formes d’activités de développement des compétences. Codéveloppement, communautés de pratique, groupes de coaching par les pairs, coaching de groupe, de quoi parle-t-on ? Qu’allez-vous apprendre ? Est-ce pour vous ?

De quoi parle-t-on ?

Les approches de développement présentées ci-haut trouvent leurs sources dans les modèles d’apprentissage social et s’adressent à de petits groupes (4 à 8 en moyenne) d’individus issus ou non de la même organisation.

Le partage d’expériences et la réflexion individuelle et collective sont l’essence même de ces approches. Loin d’une simple discussion, les interactions sont structurées et encadrées. Il s’agit d’apprendre ensemble, d’apprendre par l’action, à travers un cadre spécifique.et encadré dans le temps par le groupe, par un coach, par un facilitateur ou un animateur.

Qu’allez-vous apprendre ?

On y apprend surtout à " être " et à " mettre en pratique ". On y apprend parfois à " faire ". Les présentations et partages de concepts théoriques sont plus rares.

Si vous participez à un groupe de codéveloppement, la nature des apprentissages dépendra des membres et de la raison d’être du groupe. Un groupe de gestionnaires de la même pourrait par exemple, décider de travailler le thème de la gestion de la performance de ses collaborateurs. Dans une telle situation, chacun présentera le sujet pour lequel il souhaite recevoir le support des membres du groupe sur ce thème spécifique. Le site de l’Association québécoise du codéveloppement professionnel vous permettra d’en apprendre davantage : http://www.aqcp.org/_home.

Les membres d’une communauté de pratique décideront ensemble des sujets qu’ils souhaitent traiter et de leur mode de fonctionnement. Contrairement aux autres modèles présentés, les communautés de pratique sont " autogérées ". Les membres sont donc responsables de la raison d’être et de la survie du groupe.

Les groupes de coaching par les pairs, basés sur les travaux d’Henry Mintzberg, permettent aux gestionnaires de réfléchir ensemble sur leurs pratiques à travers une série de plus de 80 thèmes propres à la gestion tel que, l’imputabilité, diriger avec humilité, la gestion du changement, la gestion des équipes hautement performantes, gérer avec ses limites, les angles morts stratégiques, le changement de culture, etc. Phil Le Nir et Henry Mintzberg ont fondé CoachingOurselves et l’approche des groupes de coaching par les pairs : https://coachingourselves.com/fr/.

Le coaching de groupes ou d’équipes rassemble soit les membres d’une même équipe, soit des individus qui partagent une même problématique ou un même besoin. Tous les participants visent l’atteinte d’un même objectif. Un groupe de gestionnaires pourrait par exemple participer à une telle démarche dans le but d’améliorer leur leadership. Les membres du groupe préciseraient leur définition du leadership et identifieraient, ensemble, ce qu’ils souhaitent atteindre comme résultat et quand. Les membres d’une même équipe pourraient vouloir améliorer la communication, trouver des façons de mieux répondre aux besoins des clients, trouver des solutions à un conflit, etc. Les sujets abordés, les apprentissages et le développement des compétences sont aussi diversifiés et nombreux que les besoins des individus qui composent le groupe ou l’équipe.

Est-ce pour vous ?

Pour répondre à la question vous devez considérer ce que vous souhaitez avec l’acquisition de ces compétences: mieux faire votre travail, vous préparer pour un nouveau poste chez, préparer vos activités professionnelles à la retraite, etc. En d’autres mots, qu’avez-vous besoin d’apprendre et pour faire quoi ?

Les besoins d’apprentissages plus techniques, comme l’utilisation d’outils de travail propre à une tâche, les théories ou les concepts liés à une profession sont souvent mieux répondus par la formation traditionnelle.

Les approches présentées ici répondent davantage à un besoin spécifique comme : maîtriser les divers rôles du gestionnaire, donner une rétroaction de façon constructive, communiquer clairement ses attentes, gérer le stress de la performance, développer sa vision stratégique, etc.

Il faut surtout, si vous choisissez une de ces approches, avoir envie : de partager vos pratiques, d’observer vos façons de faire, d’apprendre des autres, d’être dans l’action et de rapidement expérimenter de nouvelles façons de faire.

Bien qu’elles prennent toutes leurs sources dans les modèles d’apprentissage social, ces approches offrent une structure, un cadre, et un nombre de rencontres différents. Mis à part les communautés de pratiques qui sont souvent mises en place par un groupe d’individus qui en ressent le besoin, les autres activités sont habituellement organisées et offertes par les employeurs. Vous pouvez communiquer avec le service des ressources humaines de votre organisation. Vous pourrez échanger sur les possibilités de vous joindre à un groupe ou explorer comment les introduire chez votre employeur.

Pour en savoir plus sur les ressources professionnelles à votre disposition, cliquez ici.

Pour découvrir toutes les offres d’emploi disponibles sur Jobboom, cliquez ici.