Chaque mois, Jobboom présente le portrait d’un employeur figurant parmi les chefs de file de son secteur d’activité. Il dévoile sa culture d’entreprise, ses besoins d’embauche et ses méthodes de recrutement. Ce mois-ci : Home Depot

Home Depot est le principal distributeur d’équipement pour la maison dans le monde. La bannière est présente dans 10 provinces canadiennes à travers 182 magasins et emploie 29 000 travailleurs. Chaque magasin a une superficie de 100 000 pieds carrés proposant plus de 40 000 produits allant des matériaux de construction aux revêtements de cuisines.

Entrevue effectuée avec Nicolas E Darget-Lacoste, directeur des opérations, ressources humaines.

Jobboom (JB) : Quelles sont les valeurs de Home Depot ?

Nicolas E Darget-Lacoste (NEDL) : Chez Home Depot, nous avons 8 valeurs principales qui influencent chaque aspect de notre entreprise :

1. Prendre soin de nos employés

2. Donner à nos communautés

3. La bonne chose à faire

4. Excellence du service à la clientèle

5. Créer de la valeur pour les actionnaires

6. Créer de solides relations

7. Esprit d’entreprise

8. Respect à l’égard de tous

Dans la mesure où ces valeurs sont au coeur de notre quotidien et de celui de nos employés, elles sont affichées dans tous nos magasins et sur notre site internet.

JB : Quels sont les engagements sociaux de Home Depot ?

NEDL : Home Depot est très actif à ce niveau. Notre principal engagement, c’est la Fondation Home Depot qui a pour objectif de fournir des logements aux jeunes sans abri au Canada. En 2016, nous avons fait don de 10 millions de dollars à cette cause. Cette année, nous nous sommes engagés à donner 10 millions de dollars supplémentaires à cette cause en deux ans, ce qui amènera notre contribution à 20 millions de dollars d’ici 2018.

Nous nous impliquons aussi localement à travers notre » Équipe Depot » qui soutient nos employés bénévoles pour coordonner leurs projets avec des oeuvres caritatives locales et à les faire connaître. Enfin, nous avons aussi plusieurs partenariats relatifs aux matériaux durables et problèmes environnementaux, tous énumérés sur notre site web.

JB : Quelles sont les principaux emplois disponibles dans vos magasins?

NEDL : Nous avons deux types d’emplois chez Home Depot, les postes en magasin et les emplois de soutien aux magasins.

Dans nos magasins, la plupart des emplois impliquent du service à la clientèle; nous avons des associés dans tous nos départements, des caissiers, des emplois opérationnels pour manipuler les marchandises, des superviseurs de département, des assistants de direction et des directeurs de magasins. Nous avons aussi un gestionnaire des ressources humaines dans chaque magasin.

Les emplois du soutien ne sont présents qu’à certains endroits, ils incluent divers emplois administratifs comme les équipes marketing, le contentieux, la comptabilité…

JB : En matière de recrutement, quels sont vos besoins principaux?

NEDL : Nous sommes toujours à la recherche de talents et nous avons toujours des ouvertures. Spécialement en magasin, lorsque la saison chaude débute car plusieurs de nos départements offrent de l’équipement extérieur! Nous avons des quarts de travail de nuit comme de jour.

JB : Quels outils de recrutement utilisez-vous?

NEDL : Nous publions d’abord nos offres d’emploi en ligne. Selon nous, notre site internet propose une excellente expérience candidat pour prendre connaissance de tous les emplois disponibles. Nous sommes aussi impliqués dans les communautés autour de nos magasins pour diffuser nos offres d’emploi locales.

Nous participons à plusieurs salons d’emploi au cours de l’année et nous avons des partenariats avec différentes organisations incluant plusieurs écoles afin de recruter de nouveaux talents. Nous venons d’ailleurs d’organiser plus de 300 événements d’embauche à travers le pays pour le printemps. Enfin nous avons un programme de recommandation par les employés qui nous permet d’identifier plus précisément si un talent est fait pour nous.

JB : Quelles sont les qualités essentielles que vous cherchez chez vos employés?

NEDL : Ce qui nous importe le plus chez nos employés, qu’ils soient nouveaux ou expérimentés, c’est leur volonté de fournir un excellent service à nos clients. Pour nous, être capable de servir un client et fournir la meilleure expérience est très important.

Nous sommes aussi à la recherche d’employés faisant preuve d’esprit d’équipe et d’un désir d’apprendre. Nous fournissons à nos employés un excellent environnement d’apprentissage dans lequel nous investissons beaucoup. C’est pourquoi nous cherchons principalement des employés en accord avec nos valeurs.

JB : Quelles sont vos qualités en tant qu’employeur? Qu’est-ce qui vous différencie?

NEDL : Tout d’abord, nous vivons réellement à travers nos valeurs Nous y référons quotidiennement pour créer un environnement dans lequel nous fournissons à nos employés l’espace pour se développer et s’améliorer. Nous voulons vraiment aider nos employés à construire leur carrière.

Nous avons aussi d’excellents avantages sociaux et nous sommes très compétitifs en ce qui concerne la rémunération. Mais l’élément principal est notre désir de leur offrir un excellent environnement de travail.

JB : Quels éléments vous aident à attirer et à retenir les talents?

NEDL : Au-delà de ce que j’ai déjà mentionné, nous avons deux autres éléments distinctifs. Nous sommes très inclusifs, le respect est une de nos valeurs principales et nous nous assurons qu’elle soit respectée. Nous offrons également le remboursement de frais scolaires à nos employés à temps plein ou à temps partiel qui sont étudiants.

JB : Quelles sont les opportunités d’avancement au sein de Home Depot?

NEDL : Comme nous investissons énormément dans la formation, nos employés peuvent évoluer comme ils le désirent. Actuellement, 75% de nos directeurs de magasin ont débuté en tant qu’associés. Le président actuel de Home Depot Canada, Jeff Kinnaird, a commencé il y a 20 ans en tant qu’associé au bois de construction à temps partiel dans un de nos magasins de Vancouver!

Cette entrevue a été éditée afin d’assurer sa clarté.

