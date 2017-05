Vous êtes actuellement en questionnement quant à votre choix de carrière et avez de la difficulté à établir vos objectifs professionnels ? Vous avez besoin d’un soutien pour vous aider à y voir plus clair dans ce brouillard qui ne cesse de s’épaissir ? S’inspirer de gens passionnés par leur métier pour être guidé à travers son questionnement professionnel, faire évoluer sa vie professionnelle et même pour valider un choix de carrière est une ressource intéressante. Comment le mentorat en contexte de réorientation de carrière peut-il favoriser votre développement professionnel ?

Connaissez-vous l’histoire d’Ulysse qui a mandaté son ami Mentor pour éduquer son fils ? Déjà, à cette époque on instaurait, sans le savoir, le concept de mentorat qui aujourd’hui est en pleine effervescence. Grosso modo, le mentorat est une pratique qui vise à encourager le développement personnel et professionnel du mentoré par le partage du savoir, de l’expertise et de l’expérience du mentor.

Les programmes de mentorat peuvent prendre différentes formes, selon les besoins et le contexte où ils sont mis en application. En situation de réorientation de carrière, le mentorat de carrière peut être utilisé comme un outil de développement professionnel.

Voici cinq avantages associés au mentorat de carrière pour vous aider à définir et à atteindre vos objectifs professionnels pour ensuite évoluer au sein d’une carrière prospère.

Échanger avec un professionnel d’expérience

Sur le marché du travail, on peut trouver des gens passionnés par leur travail qui peuvent jouer le rôle de mentor auprès de personnes intéressées par leur métier. Avant de changer de carrière, il est important de bien connaître la réalité du marché du travail du métier qui nous intéresse et de s’informer sur celui-ci pour être en mesure de prendre une bonne décision. Le mentor devient donc une excellente ressource pour offrir au mentoré des conseils judicieux et de l’information pertinente en lien avec son travail et son savoir-faire dans son domaine.

Favoriser son réseau de contacts

Un autre des avantages non négligeable du mentorat de carrière en contexte de réorientation de carrière est la possibilité pour le mentoré d’entrer en contact avec le réseau professionnel de son mentor. De cette manière, le mentoré peut se faire connaître au sein du milieu et créer de nouveaux contacts qui pourront favoriser son développement de carrière. Ce contact privilégié est également un excellent moyen de mieux connaître le secteur d’activités et de s’y intégrer graduellement.

Augmenter son estime et sa confiance en soi

Recevoir un soutien et profiter d’un accompagnement personnalisé d’une personne chevronnée dans son domaine professionnel permet aussi au mentoré de développer une plus grande confiance en soi et par le fait même, une bonne estime de soi. Le mentorat de carrière ouvre ainsi la porte au partage d’expériences, de connaissances, de questionnements ou même d’inquiétudes, ce qui contribue à favoriser le développement professionnel du mentoré.

Valider un choix de carrière

Le mentorat de carrière a également pour but d’aider le mentoré à préciser et à valider ses objectifs de carrière en fonction des informations obtenues sur le métier qu’il convoite. En réorientation de carrière, ce soutien offert par le mentor permet au mentoré de faire un choix éclairé et réaliste. Combiné à l’accompagnement d’un conseiller d’orientation, le mentorat de carrière en contexte de réorientation professionnelle devient encore plus pertinent.

Favoriser la réalisation d’un projet de carrière

Échangez sur un métier avec une personne qui l’exerce est une excellente façon d’être en contact direct avec des ressources, des connaissances et de l’information pouvant contribuer à la réalisation de son projet de carrière. Plus précisément, le mentorat de carrière permet au mentoré d’en apprendre davantage sur les particularités du métier qui l’intéresse, de découvrir la réalité du marché du travail en plus d’avoir le privilège d’accéder d’une part à de l’information pertinente et de l’autre à des personnes évoluant dans le domaine professionnel. Tous ces éléments contribuent à définir et à réaliser son projet de carrière.

Pour trouver un mentor qui saura répondre à vos besoins et attentes, commencez d’abord par déterminer quel rôle spécifique vous souhaitez qu’il joue dans votre développement de carrière. Ensuite, rédigez une liste des mentors potentiels en fonction de vos critères précédemment établis et du type de relation souhaitée. Ces mentors peuvent être des personnes de votre réseau de contacts ou vous pouvez repérer des gens qui exercent le métier qui vous intéresse. Vérifiez aussi si votre entreprise ou votre localité offre un programme de mentorat. Enfin, vous pouvez utiliser Internet pour faire des recherches sur les programmes de mentorat de carrière existants et accessibles.

