Le succès d’une équipe dépend beaucoup de la qualité des rapports interpersonnels qui existent entre les employés et leur gestionnaire. Qu’est-ce qui favorise l’entraide, la collaboration, l’implication des membres de l’équipe? L’élément clé, c’est la reconnaissance au quotidien.

Qu’est-ce que la reconnaissance au quotidien?

La reconnaissance au quotidien est une approche des relations de travail qui cherche à revaloriser la dimension humaine au sein des entreprises. Cela s’inscrit dans le courant de gestion très actuel où on aspire à un milieu de vie plus chaleureux, moins impersonnel.

Cette approche est particulièrement efficace pour favoriser un sain climat de travail au sein des organisations. On y retrouve les notions de respect, civilité, soutien, considération, solidarité, coopération et bien sûr, de communication. Le modèle conventionnel se transforme en modèle collaboratif, où on reconnaît d’emblée la nécessaire interdépendance entre les individus pour l’atteinte des objectifs organisationnels.

Qui est concerné par cette approche?

Auparavant, la reconnaissance était une responsabilité entièrement dévolue au gestionnaire envers son équipe. Aujourd’hui, le concept s’est étendu à tout le personnel et c’est à chacun que revient la responsabilité d’adopter une attitude qui favorise les bons rapports interpersonnels. Chacun doit maintenant faire l’effort d’être bienveillant et attentif aux autres.

Comment influence-t-elle la collaboration?

On peut établir des liens directs entre la reconnaissance et le climat de travail, la mobilisation et la collaboration dans les équipes. Un sain climat de travail passe par des marques d’attention entre tous les individus qui composent l’équipe. La reconnaissance, quant à elle, entraîne la collaboration. La collaboration pleinement consentie est un retour d’ascenseur, un échange de bons sentiments.

Et c’est cette collaboration pleinement consentie qui ajoute de la valeur au produit collectif, par l’énergie et l’enthousiasme qu’elle véhicule. On est à l’opposé du repli sur soi et de l’individualisme, qui sont des attitudes contre productives en ces temps où la synergie de l’équipe est déterminante pour l’atteinte des objectifs organisationnels.

Comment s’exprime-t-elle?

La reconnaissance au quotidien consiste à témoigner de la considération à chacun, pour lui permettre de s’épanouir dans l’équipe de travail et, par conséquent, d’apporter sa pleine contribution au groupe. C’est un témoignage de gratitude qui agit comme un renforcement positif.

Elle se manifeste au cours des échanges interpersonnels par des petits gestes ou des commentaires qu’il est agréable de recevoir. Ces attentions personnalisées nourrissent l’engagement des individus, élément nécessaire pour offrir le meilleur de soi.

Elle s’exprime de différentes façons et en toutes occasions : mettre en évidence les compétences d’un collègue, remercier un employé pour son dévouement, souligner la bonne humeur constante du patron, célébrer la réussite d’une équipe de projet, etc.

Quels sont les bénéfices pour l’individu ?

Ces expressions de reconnaissance ont pour effet de mettre en lumière l’apport de la personne (ou de l’équipe) et de la valoriser sur l’un trois angles qui favorisent son épanouissement : se sentir utile, se sentir compétent, se sentir apprécié.

Ainsi, chacun prend soin des autres, se montre attentif à l’état d’esprit de ceux qui l’entourent et tente de leur faire du bien.

Si pour quelques-uns, cette approche peut paraître futile ou ésotérique, il n’en reste pas moins que tout individu, qu’il soit en bas ou en haut de la pyramide hiérarchique, a besoin, pour s’épanouir, de se sentir considéré par les personnes qui sont significatives à ses yeux. En milieu de travail, il s’agit des collègues, employés, patrons, fournisseurs, clients et partenaires.

Comment développer une attitude de reconnaissance?

Les gestionnaires jouent un rôle important dans l’instauration d’une culture de reconnaissance au sein de l’entreprise. Ils doivent favoriser le dialogue et l’entraide dans toutes les dimensions du travail en équipe. Ils doivent aussi encourager la simplicité et l’authenticité dans les communications.

Il faut adopter une vision de la bienveillance et de l’altruisme en milieu de travail où chacun doit faire l’effort, au quotidien, de :

Souligner avec simplicité et spontanéité les apports individuels et collectifs Aider chaque collègue à se sentir utile, compétent et apprécié Être attentif aux autres et tenir compte de leurs besoins.

Qu’en est-il de vous?

De votre côté, quelles attentions avez-vous envers vos collègues? Quels gestes posez-vous pour vous rendre sympathique en milieu de travail? Comment contribuez-vous à un sain climat de travail? Comment soutenez-vous vos collaborateurs dans les moments difficiles? Êtes-vous capable de féliciter ou de complimenter quelqu’un avec simplicité et spontanéité?

Pour développer une culture de reconnaissance en milieu de travail, chacun doit y mettre du sien !

Références. :

Bédard, Isabelle. Gérer le personnel, 2e édition, I.Q. éditeur, 2011

Bédard, Isabelle. Communiquer pour susciter la collaboration, Bookboon, 2014

http://bookboon.com/fr/communiquer-pour-susciter-la-collaboration-ebook (téléchargement gratuit)

