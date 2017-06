La gestion d’une carrière cela peut se planifier au même titre que l’achat d’une maison, d’un véhicule ou autre. Prendre le temps de réfléchir, d’établir ses besoins, ses critères, d’explorer les possibilités et de questionner des gens sont toutes des actions qui vous permettront d’atteindre vos buts. Et vous, comment gérez-vous votre carrière? Voilà un exercice pour vous aider à établir votre propre stratégie.

Étape 1. Fixez vos critères et objectifs

Prenez le temps de vous questionner.

Pourquoi je travaille? Qu’est-ce qui est important pour moi?

Est-ce que je veux un poste de travail et/ou un statut particulier?

Quelles sont les tâches que j’aimerais effectuer?

Quelles compétences je souhaite utiliser dans le cadre de mon emploi?

Aimeriez-vous travailler pour un type d’organisation spécifique?

Obtenir des conditions de travail précises?

Gagner un certain salaire?

Qu’est-ce que je veux au juste?

Étape 2. Recherchez à quoi correspond votre profil sur le marché

Après avoir répondu aux questions précédentes, je vous invite à effectuer des recherches pour trouver les types d’emploi qui vous permettraient de faire des tâches telles que souhaitées et les types de milieux de travail qui correspondraient à vos besoins et désirs. Voici quelques sites où vous pourriez faire ces recherches :

Jobboom.com

monemploi.com

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca/

reperes.qc.ca (si vous y avez accès)

Ces sites Internet offrent des descriptions et des informations relatives aux professions ainsi qu’un répertoire des entreprises du Québec. Puis, vous pouvez scruter les offres d’emploi afin de prendre le pouls du marché du travail dans le domaine visé.

Étape 3. Établissez un plan d’action

Ensuite, établissez un plan d’action, c’est-à-dire définissez toutes les étapes pour y arriver ainsi qu’un échéancier.

De quoi ai-je besoin pour y arriver (formation, expérience, réseautage…)?

Dans combien de temps est-ce réalisable? (garder une certaine flexibilité)

Quelles sont les ressources que j’ai à disposition pour réaliser mon plan d’action?

Ce plan peut être réalisé sur un laps de temps qui vous convient (un, cinq, dix ans). Dans le cas où vous n’arrivez pas à compléter ce plan d’action, il est possible d’approcher les organisations et/ou des personnes en lien avec vos objectifs. Par exemple, un conseiller d’orientation, un centre de formation, une personne qui a atteint des objectifs similaires à ceux que vous visez, une entreprise dans le domaine, etc.

Voici un exemple de plan d’action :

Objectif Moyens, étapes à suivre, personnes à rencontrer, etc. Échéancier Obstacles possibles Solutions pour contrer les obstacles Mes ressources pour y arriver (famille, amis, financement, qualités personnelles, etc.) Mon degré de certitude (en %) (Dans quelle mesure tu t’attends à être capable d’atteindre ton objectif ?) __________________% Qu’est-ce qui manque pour te rendre à 100%

Lorsque vous voulez une voiture, vous visitez des concessionnaires, vous faites des recherches, vous posez des questions n’est-ce pas? Il en est de même pour la gestion de votre carrière. Soyez proactifs! Demandez conseils, questionnez, faites des recherches…

Par ailleurs, développer nos compétences peut se faire à petite ou à grande dose. Évidemment, il est possible de faire une formation de longue durée telles les études professionnelles, collégiales ou universitaires. Puis, il existe des formations de durée moyenne comme un cours de 15, 30, 45 heures, etc. Ces cours peuvent être fait sur un, deux, quatre mois à concurrence d’une fois par semaine par exemple. Aussi, vous pouvez suivre une formation d’un ou deux jours. Plusieurs types de formation existent.

Être accompagné par un professionnel dans ce type de démarche est bénéfique pour maintenir la motivation et augmenter le taux de réussite. Il peut donc être intéressant de s’offrir les services d’un conseiller d’orientation ou d’un conseiller en emploi. Ces types de professionnels peuvent vous offrir un support structuré et rigoureux pour rendre votre projet réaliste et pour vous maintenir en action tout comme un entraîneur en salle de conditionnement physique. Quelques rencontres pour établir votre plan d’action et une rencontre à l’occasion, mensuelle ou bimensuelle pour vous maintenir dans l’action et ainsi, atteindre vos objectifs.

Le développement de vos compétences peut se faire par période ainsi que tout au long de votre carrière. Il est néanmoins préférable de demeurer flexible en fonction des imprévus et ouvert aux opportunités car bien des situations et des occasions exceptionnelles peuvent intervenir en cours de route.

Isabelle Dumas

Conseillère d’orientation