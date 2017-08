Vous venez de finaliser votre curriculum vitae. Vous avez pris soin de mettre en valeur vos expériences professionnelles et votre parcours académique. Suivant les recommandations d’un professionnel, vous y avez ajouté des réalisations concrètes et quantifiables. Enfin, vous avez porté une attention particulière à l’aspect esthétique de celui-ci : son contenu est concis et ne dépasse pas deux pages, vous avez utilisé une police de caractère lisible, il est rédigé dans un français impeccable, etc. Bref, le document met en lumière votre rigueur et votre professionnalisme.

Malgré tout, le document vous laisse perplexe, avec un sentiment d’insatisfaction. C’est qu’il ne reflète pas vraiment votre caractère unique, ni ce que vous souhaiteriez faire ressortir auprès d’un recruteur pour l’inciter à vous contacter sur-le-champ. Après mûres réflexions, vous réalisez que votre CV manque de contenu, voire des saveurs professionnelles distinctes. Mais comment y ajouter du « piquant », tout en évitant de faire de fausses allégations?

Voici quatre stratégies visant à rehausser le contenu de votre candidature. Celles-ci font référence à des engagements pouvant être réalisés à court terme et qui vous permettront de vous distinguer sur le marché de l’emploi.

L’engagement sociétal

Incluez une expérience par laquelle vous avez contribué à la société. Indiquez-y ce que vous avez accompli, dans quel contexte vous l’avez fait et les compétences développées à travers cette démarche.

À titre d’exemple, vous avez participé à l’organisation d’un bal de charité au profit d’une fondation qui vous tient à coeur. Cela vous a permis de développer des compétences logistiques dans l’organisation d’un événement d’envergure et de vous découvrir un talent particulier pour l’obtention de commandites, favorisant ainsi le succès et la pérennité de la fondation.

Ce sont des atouts considérables, qui gagnent à se retrouver dans votre CV!

L’engagement stratégique

Pourquoi ne pas bonifier votre expérience en vous impliquant dans un projet déjà en cours de réalisation?

Vous pourriez par exemple offrir votre soutien bénévole à un jeune entrepreneur qui démarre un projet qui vous inspire. Voilà une façon exceptionnelle de partager votre expertise, vos idées et d’enrichir votre CV, en plus de participer à une aventure stimulante. Qui sait, cet entrepreneur pourrait éventuellement vous offrir une place formelle au sein de son entreprise.

L’engagement autodidacte

La réalisation d’un projet personnel qui vous tient à coeur, dont vous rêvez, ou pour lequel vous détenez une forme d’expertise est un autre moyen d’améliorer vos expériences.

Par exemple, certains indiquent sur leur CV qu’ils sont en cours de rédaction de leur premier livre, qu’ils sont à concevoir un projet de formation, à monter un spectacle, à rénover un chalet, etc. Toute expérience liée à la conception et la réalisation d’un projet révèle des compétences qui peuvent être transférables dans d’autres emplois. On peut penser notamment à l’utilisation des outils informatiques, aux habiletés de communication, à la promotion de produits, à l’utilisation d’outils techniques de fabrication, etc.

L’engagement académique

Il est aussi possible d’étendre votre expérience en suivant une formation spécialisée. Vous pourrez indiquer dans votre CV la date prévue d’obtention de votre certificat, accréditation, formation professionnelle, etc. Assurez-vous toutefois que celle-ci soit en lien avec votre objectif de carrière.

En résumé, ajouter du « piquant » à votre curriculum vitae est l’occasion de faire preuve de créativité dans l’atteinte de vos objectifs professionnels. De plus, en intégrant vos propres couleurs au contenu de votre CV, vous pourrez l’embellir d’expériences enrichissantes qui rendront inévitablement votre trajet plus agréable à parcourir.

Par Mélanie Grégoire, M. Sc, RVP, Co-présidente chez Brisson Legris.

