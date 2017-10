Le poste que vous souhaitez occuper depuis votre entrée en fonction chez votre employeur a été affiché ! En plus d’avoir les compétences requises pour l’occuper, vous sentez qu’il vous est destiné… C’est ce qui vous a poussé à acheminer votre candidature. Vous pouvez déjà vous projeter dans ces fonctions qui mettront vos plus belles forces en valeur et où vous pourrez apporter encore davantage à votre organisation.

Dans le bureau adjacent, les décideurs en sont à faire le tri des candidatures. Ils discutent de la qualité des offres reçues et ont décidé de prioriser les candidats à l’interne, puisque ces derniers ont une bonne connaissance de l’organisation, de sa culture et de ses valeurs.

À compétences égales, ils choisiront pourtant de s’arrêter sur une candidature spécifique pour les raisons suivantes :

La personne est positive. Elle est de nature optimiste et se présente au travail avec une attitude joyeuse. Sa bonne humeur et son énergie sont contagieuses, ce qui se répercute sur l’expérience qu’elle fait vivre aux clients/collaborateurs et à ses collègues; La personne est ouverte d’esprit. Elle accueille les commentaires de ses collègues et clients avec ouverture et elle démontre une volonté de s’améliorer. Elle n’hésite pas à se remettre en question. La personne est confiante. Elle fait preuve d’assurance en ses moyens et vis-à-vis des possibilités qui s’offrent à elle. La personne est une joueuse d’équipe. Elle partage ses connaissances et aide ses collègues dans l’atteinte de leurs propres objectifs. La personne prend des initiatives. Plutôt que de se plaindre d’une situation qui l’embête, elle trouve des solutions nouvelles aux problèmes rencontrés. La personne communique. Elle s’exprime avec aisance et diplomatie. Elle assume ce qu’elle pense et l’expose dans l’intention de faire progresser l’organisation. La personne développe ses compétences. Elle gère sa carrière de la même façon que ses dossiers : avec rigueur et stratégie. Bien qu’elle mise sur ses forces, elle reconnaît ses faiblesses et trouve des méthodes compensatoires pour les minimiser. La personne sort de sa zone de confort. Elle n’hésite pas à relever des défis afin de répondre aux besoins de l’organisation. La personne est intrapreneure. Elle agit comme si elle était propriétaire de l’entreprise et la pérennité de cette dernière lui importe. La personne démontre un engagement fort. Elle envisage un avenir professionnel à long terme au sein de l’organisation et se projette dans le futur avec enthousiasme.

Au bout du compte, c’est souvent l’attitude qui fera la différence dans l’évolution de votre parcours professionnel. Car si les compétences constituent le coeur d’un poste, le savoir-être représente son essence.

Bien sûr, miser sur ces astuces ne peut garantir que vous obtiendrez le poste de vos rêves. Par contre, il y a fort à parier que votre candidature retiendra l’attention et qu’ultimement, elle se démarquera. D’ailleurs, vous pourriez bien entendre sous peu : « Félicitations! Vous êtes la personne que nous avons retenue! »

Par Édith Lauzière, responsable du Marketing et des communications et Mélanie Grégoire, Co-Présidente chez Brisson Legris.

