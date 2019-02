Miss Rebelle est blogueuse et elle travaille au Centre jeunesse de Laval en tant qu’éducatrice depuis 20 ans. Sa publication Facebook a largement été partagée et nous avons décidé de la publier ici avec son autorisation.



Tagguez vos filles, vos soeurs, vos nièces !!! Go les girls!!!

Eille les filles, les p’tites Cocottes full ado, un peu mêlées, invulnérables et à l’abri de tous les drames, écoutez moi, on va s’amuser!

Vous vous rappelez du conte qui parlait d’une petite fille avec un capuchon rouge pis un loup, Vous l’avez trouvé bizarre vous aussi hein? Vous avez pas compris comment elle a vraiment cru que le loup c’était pas un loup finalement? Tsé, les grandes oreilles, le grand nez, les grandes dents, vous vous rappelez maintenant?

Ben le grand méchant loup existe encore pis yé partout. Il check, il spotte, il snap chat, pis yé vraiment hot. Y’a pas besoin de se mettre une vieille jaquette pis un bonnet blanc pour se cacher, y’a juste besoin d’écouter d’la bonne muse, de s’habiller bien pis de vous texter pour s’assurer que vous êtes rentrée avant la noirceur. Y’é dur a identifier pour vrai, il se fond dans la masse, il passe inaperçu, il connait bien vos allées venues. Il sait précisément à quel endroit vous êtes grâce à vos «check» sur Internet. C’est pas facile de savoir si c’est le bon Jack mais je vais vous donner des pistes pour le reconnaitre après ca, vous ferai ben ce que vous voulez.

Votre nouvel ami a pas de nom de famille, à peine un nom, juste un surnom, wrong… wrong, premier indice, mettez ça dans votre cell, hilighté en jaune fluo. Il est jeune, pas de job, deux cellulaires… ishhhh c’est louche! Dans la vraie vie, on arrive à peine à s’en payer un pis le deuxième est jamais gratuit.

Il vient vous chercher a l’école avec un char de l’année, come on les filles. Pas de nom, pas de cash, un char flambette pis deux cell ??? Christian Grey existe pas, on s’entend, pis s’il existe vraiment, j’pense pas qu’il fréquente votre école secondaire! Entre ça pis les grandes oreilles, les grandes dents pis le bonnet blanc, y’a pas plus subtil.

Votre Roméo vient pas vous reconduire chez vous, il veut pas être présenté à vos parents, il connait pas votre grand frère pis veut surtout pas le rencontrer… y’a quelque chose de bizarre là-dedans. Prenez des notes là. Il devrait minimalement se présenter dans l’entrée un peu gêné, vouvoyer votre vieux, se demander s’il doit embrasser votre mère pis finir dans le sous-sol avec votre bro à jouer à Grand Theft Auto… Vous êtes bright les filles, tsé, un loup qui se fait passer par une grand-mère, c’est pas pour vous, vous êtes plus bright que ça. Come on les girls, be nice!

Ses amis vous mettent mal à l’aise? En leur compagnie votre corps vous cri de partir, votre cœur a envie de rester, la petite voix de votre mère dans votre tête vous implore de rentrer, écoutez-la. Mom est peut être vieille, gossante, intrusive, fatigante, elle a rien vécu, elle est issue des années 70 pis elle connait rien… wrong, faites-lui confiance, écouter votre corps pis dites à votre Roméo que finalement vous avez des devoirs à faire. Quoi?, il comprend pas? Il vous dit que l’école c’est d’la marde, qu’il pensait que vous l’aimiez, mais que finalement il a tort, fuck off! Partez pareil, un bon chum veut pas d’une blonde de 15 ans qui lâche l’école. Il veut une fille qui a d’la gueule, du caractère, pis des connaissances générales dans toutes les matières.

Après quelques semaines de fréquentation, il veut des photos, intimes, en bobettes, livrées secrètement sur le web… Run… RUNNNN!! START THE CAR! Les seules bobettes qu’on devrait voir sur internet, c’est celles en vente aux Outlet! De grâce, gardez les vôtres à l’abri des partages à l’infini. Vos culottes en selfie sur Instagram c’est pas hot. En fait, si vous êtes gênées que votre mom voit vos tags, c’est peut être que c’est too much, pensez-y, si votre mère se méfie, méfiez-vous aussi.

Vous vous sentez différente, vous faites des trucs pour lui, juste pour lui, mais ça vous gêne d’en parler même à votre best, vous voudriez lui texter pour lui dire que vous allez faire une niaiserie parce que vous vous sentez obligée, textez-la et dites-lui, elle saura reconnaitre les grandes oreilles et les dents trop affilées, prêtes à mordre et à croquer.

Il vous manipule un peu, des fois, rarement, à peine, il crie seulement quand vous le méritez, fait du chantage en doutant sans cesse que vous l’aimez, ça commence à être lourd, un peu, à peine, des fois, rarement.. V’là l’alarme les girls, c’est l’temps de vous affirmer. Votre prochain texto devrait ressembler à «ciao bye le big, don’t call me, I’ll call you.»

Votre meilleur ami ne l’aime pas, il vous l’a dit, vous avise, vous le confirme. Il s’ennuie d’la fille qui riait tout l’temps le matin en arrivant, ben y’a surement pas tort. Méfiez-vous davantage si votre nouveau Roméo ne l’aime pas non plus. La jalousie pis le contrôle ça vient pas dans le forfait qui vient avec une belle histoire d’amour, c’est pas inclus.

Vous voulez vraiment savoir si c’est l’bon gars qui vous charme, ben écoutez-vous, r ‘gardez autour, restez à l’affût de la petite voix dans votre tête, vous éviterez peut-être de vous retrouver dans le rôle du p’tit chaperon rouge!!