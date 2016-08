Manger sans gluten ni produits laitiers: profitez des dernières belles journées chaudes

Nous avons été gâtés cette année avec la chaleur et le beau temps et on continue à en profiter pendant que ça passe! C’est vrai que la chaleur donne un souffle léger aux soirées, les repas s’étirent et toutes les raisons sont bonnes pour inviter des amis.

J’ai donc pensé que le moment était bien choisi pour partager une recette simple et spectaculaire pour les petites et les grandes occasions.

Le melon d’eau à la téquila est la version croquable d’une Margarita. Un morceau de melon d’eau bien frais imbibé de téquila, de jus de lime et saupoudré de sel rafraîchit et fait naître un sourire au visage du plus sérieux des invités. C’est garanti!

Que la fête commence!

À votre santé!

Melon d’eau à la Téquila

Portions: 6

Préparation: 10 minutes

Temps de repos: 2 heures

Ingrédients

1/2 melon d’eau, coupé en quartiers de 1 po d’épaisseur

1/2 tasse (125 ml) de Téquila

Jus de 3 limes

Zeste de 2 limes

Fleur de sel ou sel de Maldon

Préparation

1.Déposer les quartiers de melon d’eau dans un grand contenant de plastique.

2.Verser la tequila et le jus de lime sur les melons d’eau.

3.Réfrigérer 1 heure et retourner les quartiers de melon d’eau afin qu’ils absorbent bien le mélange de Tequila. Réfrigérer une autre heure.

4.Déposer les quartiers sur un plateau et saupoudrer de zeste de lime et de fleur de sel.