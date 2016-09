Manger sans gluten ni produits laitiers: salade tiède de brocoli et de bok choy au tahini

Mon site Internet est en ligne depuis deux semaines et je n’en reviens pas de voir tous les commentaires et les questions que je reçois sur la page Facebook K pour Katrine. Je sens les gens avides d’informations, d’idées de recettes et d’idées de produits pour remplacer les produits laitiers et le gluten.

Je continue à travailler pour transmettre ce que je sais et aussi, ce que j’apprends sans cesse! Mes amies et même ma fille sont devenues mes collaboratrices, ce qui rend la tâche plus simple et agréable!

Aujourd’hui, je vous présente un menu complet, une belle table où tout le monde peut se régaler avec ou sans intolérance. Des recettes que vous avez déjà vues dans le journal Métro comme le pad thaï au poulet, le riz au cari, ainsi que la salade tiède de brocoli et de bok choy au tahini que vous trouverez plus bas. Les autres recettes vous attendent sur kpourkatrine.com.

Salade tiède de brocoli et de bok choy au tahini

Portions: 4 à 6

Préparation: 15 minutes

Cuisson: 5 minutes

INGRÉDIENTS

1/3 tasse (80 ml) de tahini

1 c. à soupe (15 ml) de tamari

1 c. à soupe (15 ml) de miel

1/3 tasse (80 ml) d’eau

Jus d’un demi-citron

1 gousse d’ail, hachée

1 c. à thé (5 ml) d’huile de sésame grillé

Sel et poivre

1 brocoli, coupé en fleurettes

6 mini-bok choy, coupés en deux s’ils sont gros

Graines de sésame noires

PRÉPARATION