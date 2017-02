Comme dans un petit bateau!

Utiliser un aliment comme bol c’est toujours quelque chose qui fait sourire! Tout comme la courge spaghetti et l’avocat, la patate douce est parfaite pour contenir du chili. En plus, elle ajoute une belle texture et devient facile à servir et à transporter! Les enfants adorent ce petit bateau! N’oubliez pas qu’il est possible de remplacer la coriandre par du persil dans la sauce si vous n’aimez pas ce goût!

Bon appétit!

Des idées et des recettes pour tous les jours sur http://kpourkatrine.com/fr/

Patates douces farcies au chili végétarien

Portions 4 à 6

Préparation 30 minutes

Cuisson 40 minutes

INGRÉDIENTS

Chili Végétarien

4 patates douces

2 c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive

2 oignons, hachés

2 gousses d’ail, hachées

1 gros poivron rouge, coupé en petits cubes

1 c. à soupe (15 ml) de poudre de chili

1 c. à thé (5 ml) d’origan

1 c. à thé (5 ml) de cumin

2 boîtes de 398 ml de tomates en dés

1 c. à soupe (15 ml) de mélasse

1 boîte de 398 ml de haricots noirs, bien rincés

1 boîte de 398 ml de haricots rouges, bien rincés

Sel et poivre

Sauce crémeuse à la coriandre et au gingembre

1 boîte (250 ml) de crème de soya Belsoy

1 tasse (250 ml) de coriandre fraîche, hachée

3 c. à soupe (45 ml) de jus de lime

2 c. à soupe (30 ml) de miel

1/2 c. à thé (2,5 ml) de sel

1 petit morceau de gingembre frais

Garniture

2 avocats, coupés en petits cubes

Coriandre fraîche, hachée

PRÉPARATION

Chili végétarien

Préchauffer le four à 400°F. Tapisser une plaque à biscuit de papier parchemin. Couper les patates douces en deux dans le sens de la longueur et les déposer sur la plaque. Cuire environ 40 minutes, jusqu’à ce que la chair soit tendre. Pendant ce temps, dans un grand fait-tout, attendrir l’oignon, l’ail et le poivron dans l’huile. Ajouter toutes les épices et cuire encore 1 minute en mélangeant bien. Incorporer les tomates, la mélasse, les haricots noirs, les haricots rouges et laisser mijoter à feu doux durant la cuisson des patates douces. Saler et poivrer au goût.

Sauce crémeuse à la coriandre et au gingembre

Mettre tous les ingrédients au robot-mélangeur et réduire jusqu’à l’obtention d’un mélange lisse.

Assemblage

À l’aide d’une cuillère, faire un petit creux au centre des patates douces. Verser un peu de sauce crémeuse et répartir le chili au centre des patates douces. Garnir d’avocats et de coriandre.

La sauce fait toute la différence alors on ne se gêne pas pour en mettre une double portion!