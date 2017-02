Une panna cotta au lait de coco

blogue

Je suis heureuse d’être de retour dans le journal l’Express d’Outremont & Mont-Royal! Il s’est écoulé pas mal de grains de sucre depuis ma dernière chronique Le bec sucré de Katrine et mon émission de télé Un petit gâteau à la fois. Je suis toujours citoyenne de Ville Mont-Royal, mais je déménage bientôt à Outremont. Pour le bénéfice de ma santé et parce que ma fille est gravement allergique aux produits laitiers, j’ai réussi à concocter de délicieux plats sans gluten ni produits laitiers. Je vous partage ici mes plus récentes découvertes. Croyez-moi, tout le monde n’y verra que du feu!