Ça commence bien la journée!

Le chia, est un ingrédient à découvrir. Les graines de chia sont remplies d’oméga 3 de source végétale, d’antioxydants, de fibres et de protéines. Nourrissante et facile à apprêter, sa texture est agréable et avec du lait de coco, c’est le mariage parfait! En préparant la recette la veille, c’est comme un cadeau quand on se lève le lendemain matin! C’est tellement bon que c’est aussi un petit dessert! Je vous le conseille vraiment. Bon appétit!

Des idées et des recettes pour tous les jours sur http://kpourkatrine.com/fr/

Pouding de chia lait de coco, fraises et bleuets

Portions 2 à 3

Préparation 10 minutes

INGRÉDIENTS

Pouding

1 boîte de 400 ml de lait de coco régulier

2 c. à soupe (30 ml) de sirop d’érable

2 c. à soupe (30 ml) de jus de lime

1 c. à thé (5 ml) de cardamome moulue, facultatif

3 c. à soupe (45 ml) de graines de chia blanches

1/2 tasse (125 ml) de bleuets

1/2 tasse (125 ml) de bâtonnets d’amandes grillées, facultatif

Coulis de fraises

3 tasses (750 ml) de fraises fraîches ou surgelées et décongelées

3 c. à soupe (45 ml) de sirop d’érable

Jus d’une demi-lime

PRÉPARATION

Pouding

Dans un bol, à l’aide d’un fouet, mélanger le lait de coco, le sirop d’érable, le jus de lime et la cardamome. Ajouter les graines de chia et bien mélanger. Verser dans 4 verrines et réfrigérer 45 minutes.

Coulis de fraises

Déposer tous les ingrédients au robot-mélangeur et réduire en purée lisse.

Assemblage

Servir les poudings avec le coulis de fraises, les bleuets et les amandes grillées.