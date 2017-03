Magnifique poulet grillé

Faire un poulet grillé, ce n’est pas sorcier, même mon mari le fait très bien! Sa recette préférée : prendre des oignons et des herbes dans le frigo, mettre le tout dans un plat avec le poulet et hop au four! Pour ma part, je badigeonne le mélange d’herbes et de zeste sous la peau du poulet avant de le cuire et j’ajoute de belles grappes de raisin et du fenouil! Le dernier petit plus, j’arrose le poulet de vinaigre de cidre 10 minutes avant la fin de la cuisson. C’est le même poulet, mais en beaucoup plus beau! Le bonheur est dans les détails, je vous le dis! Bon appétit!

Pour d’autres recettes de poulet, visitez : http://kpourkatrine.com/?s=poulet

Poulet au fenouil et raisins grillés

Portions 4

Préparation 15 minutes

Cuisson 1H30 minutes

INGRÉDIENTS

2 c. à soupe (30 ml) de romarin frais haché

2 c. à soupe (30 ml) de sauge fraîche hachée

2 gousses d’ail, hachées

Zeste de 1 petit citron

Sel et poivre

2 c. soupe (30 ml) d’huile olive

1 poulet entier d’environ 4 lb

1 bulbe de fenouil, en quartiers

2 lbs de raisins rouges en grappe sans pépins

6 échalotes françaises, coupées en deux

2 c. à soupe (30 ml) de vinaigre de cidre

PRÉPARATION

Préchauffer le four à 375°F. Dans un petit bol, mélanger le romarin, la sauge, l’ail, le zeste, le sel, le poivre et l’huile d’olive. Soulever délicatement la peau de la poitrine et des cuisses du poulet et étendre le mélange d’herbes entre la chair et la peau. Saler et poivrer le dessus du poulet généreusement. Déposer le poulet au centre d’un plat allant au four et répartir les raisins, le fenouil et les échalotes françaises autour du poulet. Badigeonner les raisins et le fenouil d’un peu d’huile d’olive. Saler et poivrer. Cuire durant 1H20 minutes. Arroser le poulet de vinaigre de cidre et poursuivre la cuisson encore 10 minutes.

Servir avec du riz sauvage. Les raisins grillés ont un côté sucré qui se marie à merveille avec le poulet!