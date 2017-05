Les allergiques aussi ont une fête!

Pour souligner le début du mois de la sensibilisation aux allergies alimentaires, voici une recette de cupcakes de fête sans noix, sans œufs, sans produits laitiers, sans gluten et devinez quoi? Ils sont fondants et délicieux!!! Ces petits gâteaux font le bonheur de tout le monde. Je les ai testés à maintes reprises lors de fêtes d’enfants et c’est toujours un succès auprès des petits et des grands!

Bon appétit!

Cupcakes de fête pour gourmands intolérants

Portions 10

Préparation 20 minutes

Cuisson 25 minutes

INGRÉDIENTS

Cupkakes

3/4 tasse (180 ml) de farine sans gluten

1/4 tasse (60 ml) de graines de citrouille réduites en fine chapelure

1/4 tasse (60 ml) de flocons d’avoine sans gluten à cuisson rapide

1/2 tasse (125 ml) de cacao

1/3 tasse (80 ml) de sucre de canne

1 c. à soupe (15 ml) de poudre à pâte

1/2 c. à thé (2,5 ml) de sel

1/2 tasse (125 ml) de crème de soya Belsoy ou lait de coco régulier

1 c. à soupe (15 ml) de jus de citron

1/2 tasse (125 ml) d’eau très chaude

3 c. à soupe (45 ml) de compote de pommes

1/3 tasse (80 ml) d’huile végétale

1 c. à thé (5 ml) de vanille

1/2 tasse (125 ml) de pépites de chocolat mi-sucré sans produits laitiers

Ganache au chocolat

3/4 tasse (180 ml) de pépites de chocolat mi-sucré sans produits laitiers

2/3 tasse (170 ml) de crème de soya Belsoy

PRÉPARATION

Cupcakes

Placer la grille au centre du four préchauffé à 375°F et insérer 10 caissettes de papier dans un moule à muffins. Dans un grand bol, mélanger la farine, la chapelure de graines de citrouille, les flocons d’avoine, le cacao, le sucre, la poudre à pâte et le sel. Réserver. Dans une tasse à mesurer, mélanger la crème de soya avec le jus de citron et laisser reposer 30 secondes. À l’aide du batteur électrique, incorporer le mélange de crème de soya, l’eau chaude, la compote de pommes, l’huile et la vanille aux ingrédients secs. Bien brasser. Incorporer les pépites de chocolat et répartir le mélange dans les caissettes. Cuire 30 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre d’un cupcake en ressorte propre. Laisser refroidir sur une grille.

Ganache au chocolat