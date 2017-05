Une sauce aux poivrons à mettre partout!

Des brochettes de poulet, c’est simple. Il suffit de varier la marinade! Cette fois, j’ai opté pour un mélange de curcuma, paprika, sauce piquante, jus de lime et une touche de miel pour sucrer le tout. J’ai aussi utilisé des hauts de cuisse plus tendres et qui ne demandent aucune coupe.

La trouvaille, c’est la sauce aux poivrons et amandes! Cette sauce se fait en un rien de temps et assaisonne à merveille vos brochettes. L’ingrédient secret; les poivrons rôtis que l’on trouve très facilement en pot à l’épicerie. On met tous les ingrédients dans le mélangeur et le tour est joué! Il faut s’en garder un peu pour les sandwichs ça changera vos lunchs de la semaine!

D’autres recettes délicieuses vous attendent sur : http://kpourkatrine.com/fr/

Brochettes de poulet sauce poivrons et amandes

Portions 4

Préparation 30 minutes

Cuisson 15 minutes

INGRÉDIENTS

Marinade brochettes de poulet

3 gousses d’ail, hachées

1/4 tasse (60 ml) de jus de lime

1/4 tasse (60 ml) de miel

1/4 tasse (60 ml) d’huile d’olive

1/2 c. à thé (2,5 ml) de curcuma

1/2 c. à thé (2,5 ml) de paprika

1 c. à thé (5 ml) de sauce piquante Sriracha

8 hauts de cuisse de poulet désossés et sans la peau, coupés en deux

Sel et poivre (au moment de la cuisson)

Sauce aux poivrons et amandes

1 pot de 340 ml de poivrons rouges rôtis, égouttés

1 gousse d’ail, hachée

1/4 tasse (60 ml) d’amandes tranchées, grillées

1/4 tasse (60 ml) de tomates fraîches, en dés

2 c. à soupe (30 ml) de persil frais, haché

1 c. à soupe (15 ml) de vinaigre de vin rouge

1 c. à thé (5 ml) de paprika

1/2 c. à thé (2,5 ml) de sauce piquante Sriracha

3 c. à soupe (45 ml) d’huile d’olive

3/4 c. à thé (3,75 ml) de sel

Poivre du moulin

PRÉPARATION

Marinade brochettes de poulet

Dans un bol, mélanger tous les ingrédients de la marinade et ajouter les hauts de cuisse coupés en deux s’ils sont trop gros. Couvrir et réfrigérer au minimum 2 heures. Enfiler les hauts de cuisse sur des brochettes. Saler et poivrer. Huiler les grilles du BBQ et cuire les brochettes à feu moyen-fort environ 7 minutes par côté.

Sauce aux poivrons et amandes.