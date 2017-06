J’en ferais du chemin pour manger ce bol déjeuner!

Vous voulez faire plaisir à votre amoureux ou à vos enfants avec un déjeuner différent, faites ce bol déjeuner! Le mélange banane congelée, tofu soyeux et cacao est divin! On peut aussi faire une belle garniture avant de servir! Le tofu soyeux se vend en boîte, on le trouve souvent sur les tablettes dans la section du lait de soya et de la crème Belsoy. Il faut l’essayer!

D’autres recettes délicieuses vous attendent sur : http://kpourkatrine.com/fr/

Bol déjeuner tofu choco amandes

Portions 4

Préparation 5 minutes

Ingrédients

1 boîte de tofu soyeux-silken Morinu ferme ou extra ferme de 349 g

2 bananes, congelées en morceaux

2 c. à soupe (30 ml) de sirop d’érable

1/4 tasse (60 ml) de cacao

1/2 tasse (125 ml) d’amandes, hachées

3/4 tasse (180 ml) de céréales granola sans gluten

1 banane congelée tranchée

Bleuets et mûres

Préparation

Dans un mélangeur, déposer le tofu, les bananes congelées, le sirop d’érable et le cacao. Mélanger jusqu’à l’obtention d’une préparation lisse.