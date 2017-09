Manger sans gluten et sans produits laitiers, ce n’est pas compliqué! La clé du succès est la même pour tout le monde; choisir des ingrédients frais. Et ce n’est pas ce qui manque en septembre! Il suffit d’aller au marché, à l’épicerie ou cogner à la porte de son voisin qui fait un jardin! Des tomates, il y en a à profusion et de toutes les couleurs.

Des pâtes aux tomates et aux herbes fraîches, on fait le plein avant que le soleil se cache pour de bon!

D’autres délicieuses recettes sur kpourkatrine.com

Pâtes aux tomates fraîches et basilic

Portions 4

Préparation 20 minutes

Cuisson + ou – 8 minutes

INGRÉDIENTS

350 g de spaghettis sans gluten

4 tasses (1 L) de tomates cerise, coupées en 4

1/2 tasse (125 ml) d’huile d’olive

1 c. à soupe (15 ml) d’origan séché

2 c. à soupe (30 ml) de vinaigre balsamique

1 à 2 gousses d’ail, hachées, au goût

1 1/3 tasse (330 ml) de basilic frais, haché

1/2 tasse (125 ml) de persil frais, haché

1/2 c. à thé (2,5 ml) de sel

Poivre

PRÉPARATION

1. Dans un grand bol, déposer les tomates coupées, l’huile, l’origan, le vinaigre balsamique, l’ail, le basilic, le persil, le sel et le poivre et mélanger délicatement. Réserver.

2. Dans une grande casserole d’eau bouillante salée, cuire les pâtes selon le temps de cuisson indiqué sur l’emballage.

3. Égoutter les pâtes et verser sur le mélange de tomates. Mélanger doucement. Simple, frais et savoureux, on n’en demande pas plus!

Si vous avez de la difficulté à digérer l’ail cru, vous pouvez le faire revenir dans un peu d’huile et l’intégrer au mélange par la suite.