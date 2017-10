Un spaghetti boulettes tellement bon!

Je ne sais pas pour vous, mais moi, juste entendre «spaghettis boulettes » et j’ai l’eau à la bouche! Évidemment, toute la personnalité de la recette repose sur les épaules de la boulette alors je me suis donnée! Un mélange dinde et porc avec de l’origan séché, des graines de fenouil et, pour les plus aventuriers, zeste d’orange…malade!

Bon appétit!

Spaghettis aux boulettes de dinde et porc

Portions 6

Préparation

Cuisson 1h30

INGRÉDIENTS

Sauce tomates

4 c. à soupe (60 ml) d’huile d’olive

1 gros oignon, émincé

3 gousses d’ail, hachées

1/2 c. à thé (2,5 ml) de piments chili broyé

2 boîtes de 796 ml de tomates entières San Marzano

2 c. à thé (10 ml) de sel

Poivre

2 c. à thé (10 ml) de sucre

2 tasses (500 ml) de basilic frais, haché

1 boîte de 340 gr de spaghettis sans gluten Barilla

Boulettes de dinde et porc

450 g de dinde hachée

450 g de porc haché

1 oeuf

1 tasse (250 ml) de chapelure de céréales de riz soufflé Rice Krispies ou chapelure sans gluten du commerce

1 c. à thé (5 ml) de graines de fenouil broyées

1 c. à thé (5 ml) d’origan séché

1 c. à thé (5 ml) de thym

1 c. à thé (5 ml) de zeste d’orange, facultatif, mais trop bon!

3/4 c. à thé (3,75 ml) de sel

Poivre

PRÉPARATION

Sauce tomate

Dans une grande casserole, chauffer l’huile d’olive et faire revenir l’oignon sur feu moyen pendant 10 minutes en brassant fréquemment. Ajouter l’ail, les flocons de piments et poursuivre la cuisson encore 1 minute. Ajouter les tomates et les broyer légèrement avec une cuillère de bois. Saler, poivrer et ajouter le sucre. Porter à ébullition. Baisser le feu et laisser mijoter doucement 40 minutes. Rectifier l’assaisonnement au besoin et ajouter le basilic frais. Bien mélanger.

Boulettes de dinde et porc