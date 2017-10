Fruité et croquant!

J’ai découvert les graines de chia depuis quelque temps et je profite de toutes leurs propriétés. Elles sont très nourrissantes, elles sont riches en oméga 3 et elles aident les biscuits et gâteaux à avoir du tonus, ce qui est très appréciable quand on cuisine sans gluten! Dans ma recette de muffins, l’huile d’olive et les bleuets donnent un p’tit goût fruité et les graines de chia un p’tit croquant et une belle texture! Goûtez-y!

Muffins aux bleuets et graines de chia

Portions 12

Préparation 15 minutes

Cuisson 25 minutes

INGRÉDIENTS

1 1/4 tasse (310 ml) de farine sans gluten

3/4 tasse (180 ml) de poudre d’amandes

1/2 tasse (125 ml) de flocons d’avoine à cuisson rapide sans gluten

1/4 (60 ml) de graines de chia + 1 c. à soupe (15 ml) pour le dessus des muffins

2 c. à thé (10 ml) de poudre à pâte

1/2 c. à thé (2,5 ml) de sel

3/4 tasse (180 ml) de crème de soya Belsoy ou lait de coco en boîte, bien brassé

2 oeufs

1/2 tasse (125 ml) d’huile d’olive

2 c. à thé (10 ml) de vanille

Zeste de 1/2 citron (ou plus au goût!)

1/2 tasse (125 ml) de sucre

1 1/4 tasse (310 ml) de bleuets + quelques-uns pour le dessus des muffins

Sucre brut, pour saupoudrer

PRÉPARATION