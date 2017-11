Le gâteau pause-café par excellence!

Je fais cette recette depuis de nombreuses années. Avant, ce gâteau avait des tranches de pommes au milieu et sur le dessus une pâte à gâteau faite de crème sure et de farine. Maintenant, il y a autant de pommes, mais la pâte à gâteau est faite de poudre d’amandes, de farine sans gluten et de crème de soya! La texture est toujours aussi fantastique et le goût sans pareil! J’adore toujours autant ce gâteau!

Trouver d’autres délicieuses recettes sur kpourkatrine.

Gâteau aux pommes et amandes

Portions 8

Préparation 20 minutes

Cuisson 55 minutes

INGRÉDIENTS

2 tasses (500 ml) de poudre d’amandes

3/4 tasse (180 ml) de farine sans gluten

1 c. à soupe (15 ml) de poudre à pâte

1/2 c. à thé (2,5 ml) de bicarbonate de soude

1/2 c. à thé (2,5 ml) de sel

1 c. à thé (5 ml) de cannelle + 1 c. à thé (5 ml) pour saupoudrer sur les pommes

1 c. à thé (5 ml) de cinq épices

4 oeufs

1/2 tasse (125 ml) de sucre + 2 c. à soupe pour saupoudrer sur les pommes

1/3 tasse (80 ml) de crème Belsoy + 1 c. à soupe (15 ml) de jus de citron

1/4 tasse (60 ml) de miel

3/4 tasse (180 ml) d’huile d’olive

1 c. à thé (5 ml) de vanille

4 pommes pelées et coupées en 12 tranches chacune

PRÉPARATION