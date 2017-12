Il y a des boules de Noël et il y a des boulettes pour Noël!

Des boulettes, c’est toujours un succès! Les Suédois l’ont compris depuis longtemps! Cette recette est simple. Elle peut se faire à plusieurs mains si on veut cuisiner en groupe. Les boulettes se congèlent bien et deviennent un dépanneur qui s’ajuste à toutes les sauces! Parlant de sauce, il est important de laisser les boulettes mijoter dans la sauce un bon 15 minutes pour que celle-ci devienne plus savoureuse et moins liquide. Bon appétit!

Boulettes suédoises crémeuses

Portions 6 à 8

Préparation 30 minutes

Cuisson 40 minutes

INGRÉDIENTS

Boulettes

1 gros oignon, haché très finement

2 gousses d’ail, hachées

2 c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive

2 c. à soupe (30 ml) de vinaigre balsamique

450 g (1 lb) de boeuf haché

450 g (1 lb) de porc haché

1 tasse (250 ml) de chapelure de céréales de type Rice Krispies sans gluten, obtenue au mélangeur

2 oeufs

1 c. à soupe (15 ml) de moutarde de Dijon

1 c. à thé (5 ml) de muscade

1 c. à thé (5 ml) de piment de la Jamaïque (tout épice)

1 c. à thé (5 ml) de sel

Poivre au goût

Sauce

1 c. à soupe (15 ml) de fécule de maïs + 1 c. à soupe (15 ml) d’eau

3 tasses de bouillon de boeuf

1 tasse de crème de soya Belsoy

2 c. à soupe (30 ml) de moutarde de Dijon

Sel et poivre

Coulis de canneberges

3/4 tasse (180 ml) de canneberges congelées, décongelées

1/4 tasse (60 ml) d’eau

2 c. à soupe (30 ml) de miel ou sirop d’érable

Garniture

1/3 tasse (80 ml) de persil frais haché

Graines de pomme grenade

PRÉPARATION

Boulettes

Préchauffer le four à 425°F. Tapisser une plaque à biscuits de papier parchemin. Dans une poêle antiadhésive à feu moyen, dorer les oignons dans l’huile. Ajouter l’ail et cuire 1 minute. Déglacer avec le vinaigre balsamique et cuire encore 1 minute. Déposer dans une assiette et laisser tiédir au frigo. Dans un grand bol, bien mélanger tous les ingrédients des boulettes avec les oignons refroidis. Former des boulettes de la grosseur d’une balle de golf et déposer sur la plaque à biscuits. Cuire au four durant 20 minutes.

Sauce

Dans un petit bol, délayer la fécule de maïs dans l’eau. Dans la même poêle utilisée pour dorer les oignons, verser le bouillon, la crème de soya et la fécule de maïs diluée. Brasser à l’aide d’un fouet et porter à ébullition. Saler et poivrer et laisser mijoter à feu doux quelques minutes. Ajouter la moutarde de Dijon et bien brasser. Déposer les boulettes cuites dans la sauce et laisser mijoter à feu doux 15 minutes, jusqu’à ce que la sauce épaississe.

Coulis de canneberges.