Un yogourt grec sans produits laitiers!

Pour commencer l’année du bon pied, je vous propose une nouvelle option pour le petit déjeuner. Vous serez agréablement surpris de la ressemblance avec un vrai yogourt Grec. C’est à s’y méprendre! La texture et le goût vous plairont, c’est certain. Préparez-le la veille et vous aurez envie de vous lever le lendemain matin! Ma fille Margaux l’a tout simplement dévoré!

Bon appétit!

Yogourt Grec aux fraises végétalien

Rendement 3 tasses

Préparation 15 minutes

Temps de trempage 1 heure

INGRÉDIENTS

1 1/2 tasse (375 ml) de noix de cajou non rôties et non salées (trempées 1 heure dans l’eau bouillante)

2 1/2 tasses (625 ml) de fraises congelées, décongelées

4 dattes Medjool

2 c. à thé (10 ml) de vanille

2 c. à thé (10 ml) de graines de chia

1/4 tasse (60 ml) de jus de citron

1/2 tasse (125 ml) de lait ou crème de coco en boîte réfrigéré, la partie solide seulement

PRÉPARATION

Couvrir les noix de cajous d’eau bouillante et laisser tremper pendant 1 heure ou couvrir d’eau froide et laisser tremper toute une nuit. Bien égoutter les noix de cajous et les déposer dans le mélangeur avec le reste des ingrédients. Réduire jusqu’à l’obtention d’une purée très lisse et soyeuse. Cette étape peut prendre quelques minutes selon le type de mélangeur que vous possédez. Gratter les parois du mélangeur à quelques reprises si nécessaire. Garnir de fruits au choix et servir immédiatement. Vous serez agréablement surpris de la ressemblance avec un vrai yogourt Grec.

Bon à savoir: À ce moment-ci de l’année, je préfère de loin utiliser des fraises congelées et les décongeler, car elles sont beaucoup plus savoureuses que les fraises fraîches.