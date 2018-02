Grillez vos légumes!

Les légumes grillés sont vraiment plus savoureux. Certains légumes plus difficiles à aimer deviennent carrément les préférés une fois grillés. Prenez des choux de Bruxelles, de la pancetta et de l’ail, bien enrobés d’huile et mettre au four sur une plaque à biscuits. Ils deviendront fondants et croustillants! Une garniture parfaite pour vos pâtes! L’essayer c’est l’adopter! Bon appétit!

Pâtes aux choux de Bruxelles grillés, amandes et pancetta

Portions 4

Préparation 20 minutes

Cuisson 25 minutes

INGRÉDIENTS

Choux de Bruxelles grillés

3 tasses (750 ml) de choux de Bruxelles, coupés en 2

3/4 tasse (180 ml) de pancetta

2 c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive

1 gousse d’ail, hachée

Sel et poivre

Pâtes

375 g de tagliatelles sans gluten

3/4 tasse (180 ml) d’eau de cuisson des pâtes

2 c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive

1 oignon rouge émincé

1/4 c. à thé (60 ml) de flocons de piments chili

1/3 tasse (80 ml) de vin blanc

1/2 tasse (125 ml) de bouillon de poulet

1/2 tasse (125 ml) de crème Belsoy

Sel et poivre

1/2 (125 ml) d’amandes salées, hachées finement

1/3 (80 ml) de persil frais haché

PRÉPARATION

Choux de Bruxelles grillés

Préchauffer le four à 400°F et tapisser une plaque à biscuits de papier parchemin. Déposer tous les ingrédients des choux de Bruxelles grillés sur la plaque et bien mélanger. Cuire 15 minutes pas plus!!!!

Pâtes