Recette «one pot», on aime ça!

Une recette courte à préparer, qui nous donne du temps pour faire autre chose pendant qu’elle cuit et qui est savoureuse. On ne peut demander mieux! Choisir les filets de poisson de votre choix. Les poivrons, les tomates et le vinaigre balsamique donnent un bon goût et une belle texture à la sauce. Une recette à essayer! Bon appétit!

Casserole de poisson «One Pot» aux poivrons et tomates

Portions 4

Préparation 20 minutes

Cuisson 40 minutes

INGRÉDIENTS

3 c. à soupe (45 ml) d’huile d’olive

1 oignon émincé

1 gros poivron rouge (ou 2 petits), en fines lanières

2 gousses d’ail, hachées

2 c. à thé (10 ml) de coriandre moulue

1/4 c. à thé (1,25 ml) de flocons de piments chili

2 c. à soupe (30 ml) de vinaigre balsamique

1 1/2 tasse (375 ml) de coulis de tomates

1/2 tasse (125 ml) de bouillon de poulet

2 tasses (500 ml) de pommes de terre grelots, tranchées finement

675 g (1 1/4 lb) de filets de poisson blanc (morue, flétan, tilapia)

3/4 tasse (180 ml) de coriandre fraîche (ou basilic) hachée

Sel et poivre au goût

PRÉPARATION

Dans un grand poêlon, faire revenir dans l’huile, à feu moyen, l’oignon et le poivron environ 10 minutes, en brassant souvent. Saler et poivrer. Ajouter l’ail, la coriandre moulue et les flocons de piments et cuire encore 1 minute. Déglacer avec le vinaigre balsamique et cuire encore 1 minute. Ajouter le coulis, le bouillon et les pommes de terre. Couvrir et poursuivre la cuisson de 15 à 20 minutes, jusqu’à ce que les pommes de terre soient tendres. Ajouter les filets de poisson et la coriandre fraîche. Saler et poivrer. Couvrir et cuire encore 10 minutes. Des recettes One Pot, on adore ça!

BON À SAVOIR

Le coulis de tomates se trouve en épicerie dans des bouteilles de verre dans la section des tomates en boîtes.