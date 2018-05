Soleil+fraises=petit bonheur!

Quand le soleil se fait plus présent, que la confiance en l’été s’installe, les recettes fraîches nous appellent! Ce milk shake est doux et mousseux comme on les aime! Pourquoi attendre le temps des fraises pour se faire plaisir? Des fraises congelées, un goût d’été qu’on peut s’offrir à l’année! N’oubliez pas la vanille et les graines de chia.

Trouve d’autres délicieuses recettes sur kpourkatrine.com

Lait frappé (milk shake) santé aux fraises

Portions 3 à 4

Préparation 5 minutes

INGRÉDIENTS

2 tasses (500 ml) de fraises congelées, semi dégelées

2 tasses (500 ml) de lait de soya, d’amandes ou de coco

1 c. à thé (5 ml) de vanille

1 c. à soupe (15 ml) de graines de chia

1 c. à soupe (15 ml) de miel

PRÉPARATION