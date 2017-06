Après trois ans d’attente, le studio britannique Ustwo a finalement lancé lundi une suite à son jeu à succès Monument Valley. J’ai rencontré cette semaine les créateurs du jeu pour en savoir plus sur le développement de cette suite attendue, mais mon intérêt a surtout été piqué par le prochain projet du studio, qui pourrait pratiquement inspirer une nouvelle émission de télé à Chantal Lacroix.

Ustwo souhaite en effet profiter des connaissances acquises au cours des dernières années pour monter un fonds et venir en aide aux studios indépendants qui produisent des jeux similaires aux leurs à travers le monde. De l’altruisme? Un peu, mais surtout une décision d’affaires tout à fait intéressée.

« Nous n’allons pas être guidés par des intérêts financiers, mais nous ne voulons pas perdre d’argent non plus », explique le chef du studio Dan Gray, rencontré en marge de la conférence Wordlwide Develelopers Conference d’Apple lundi dernier.

Le raisonnement derrière la mise en place d’un fonds du genre est simple : plus il y aura de bons jeux indépendants dans les boutiques d’applications, plus il y aura de joueurs pour ceux-ci.

Pour Dan Gray, il y a bien des jeux mobiles de qualité à l’heure actuelle, comme Old Man’s Journey du studio Broken Rules, mais pas autant qu’il le souhaiterait. « Nous bénéficierons tous d’un plus grand écosystème », résume-t-il.

Une aide sous plusieurs formes

Cette aide aux autres studios pourrait prendre plusieurs formes. Une aide financière pour un terminer un jeu, une aide dans le design – l’une des forces de Monument Valley et de sa suite Monument Valley 2 -, ou encore une aide dans la mise en marché. « Créer un jeu n’est qu’une partie du travail des développeurs. Il faut aussi savoir comment en parler, à qui en parler et où en parler. Beaucoup de studios ne connaissent pas cet aspect du travail », ajoute-t-il.

Avis aux développeurs montréalais à la recherche d’un mentor : il est toutefois inutile de contacter Ustwo dès maintenant. Même s’il a commencé à en parler, le fonds est pour l’instant uniquement dans la tête de Dan Gray. « J’espère pouvoir monter un plan d’affaires en bonne et due forme cette année », explique le responsable d’Ustwo, visiblement enthousiasmé par le projet.

En attendant, il est toujours possible – et même recommandé ! – de s’inspirer de l’excellent Monument Valley 2, un jeu aussi joli que son prédécesseur, mais qui parvient en plus à décrire le passage de l’enfance à l’âge adulte simplement avec des petits puzzles.