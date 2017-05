Mes hommages. Ben oui. Un second texte consécutif sur Marilou. On n’avait pas fait le tour, la dernière fois? On n’avait pas fait le tour.

En début de semaine, le très spicy HuffPost Québec publiait un article intitulé «Voici les cinq plus belles photos de Marilou « dénudée » en vacances», ultérieurement remplacé par le judicieux «Voici les cinq plus belles photos de Marilou en vacances», petit dénudée en moins. Première nouvelle: Marilou est allée dans le Sud! Le genre de breaking news qui me ferait quitter la file à la caisse de chez Sears À LA SECONDE. Mais il y a mieux.

Parce que si tu n’as pas eu le grand privilège d’attraper le petit titre kinky avec «dénudée», tu te ramasses à croquer les premières lignes suivantes : «La femme d’affaires derrière Trois fois par jour a troqué sa robe de lin et ses recettes pour un séjour relax en maillot de bain sur l’île de Saint-Martin dans les Antilles.» Une petite intro filou-féline où on devrait plutôt lire: «On suit la petite mère sur Instagram et on a constaté qu’il y avait là une sâprée belle sélection de photos de bikinis. Des fous d’une poche!»

S’ensuit une sulfureuse mitraille de la jeune femme en petite tenue de plage, cuisseau offert au galarneau, sans plus de sparages littéraires. Bon. L’article est à la hauteur de son présage : on nous présente les cinq plus beaux portraits de vacances de l’animatrice. Nous y aurions trouvé un fusain des plantes grasses de Mouffe que nous aurions été désappointés. Et Marilou a, de son gré aussi plein que mon vase qui déborde, choisi de publier ses très jolies photos de tiny tiny tout petit bikini sur Instagram, consciente d’être zieutée par des milliers de fans et leurs tantes de la fesse gauche. Tout ça est fort bien. Je n’userai pas du peu de mots qu’il me reste pour discuter de la teneur ou de la pertinence de l’article en question. On aurait tissé le palmarès de ses cinq plus beaux bijoux, cantaloups, grosses broues ou jarres à sous que c’eût été la même poche d’air à suçoter sur la bolle.

En sécurité dans mon petit Québec gentil, je me suis simplement vue happée par la violence de l’article. Certes pas en ses mots, fort absents. Mais dans son intention : Marilou, votre Marilou dont vous aimez tant humer les vesses, ON LA TIENT. Et elle est «tu-nue», hihihihi! Grésillante avec un carré de beurre. Ça fait que vous allez pouvoir l’inspecter à grandes lampées, vous comparer, la maudire, respirer fort, la vénérer, lui zoomer le kisser et le porte-crottes et la revirer de bord pour lui mirer le bassin comme faut. On l’a, elle est juste icitte, dans sa petite cage! Tendez-lui un cône de moulée et elle viendra vous picorer la paume.

On a, depuis longtemps, sauté le requin en matière de manchettes. Mais celle-là, celle-là, je m’en croyais étrangement gardée. Qu’on m’inonde à l’instant de Mouffe en one piece.

La bise.