Tous les doutes qu’on aurait pu avoir sur la pertinence d’une deuxième saison de Like-moi se sont estompés dès les premières secondes du nouvel épisode présenté lundi soir à Télé-Québec.

Non seulement le succès-surprise de la chaîne est de retour pour une deuxième ronde, mais le rythme de croisière est atteint et il n’y a tout simplement pas de temps morts avec la série de Marc Brunet, incluant la présence d’une nouvelle chanson au générique pour nous surprendre un brin.

Lundi, c’est avec bonheur que l’on retrouvait l’intense Gaby Gravel et son nouveau mantra pour 2017 : Winner! Aussi, Jenny l’amoureuse des voitures et des pénis poursuivait sa quête de l’amour sans compromis et des nouveaux personnages nous ont été présentés pour une récurrence qui sera sûrement aussi délirante que plaisante. J’ai déjà hâte à la suite des aventures d’un ex-toxicomane dans le monde palpitant du CrossFit.

Et après l’épisode de lundi, vous ne verrez plus jamais la confection de crème fouettée de la même façon.

Ceci dit, le retour de Like-moi est une occasion en or de vous parler de l’une des meilleures choses que j’ai visionnées durant le congé des fêtes – c’est-à-dire le spécial bloopers de la première saison.

Déjà que les sketchs font mal à la face tellement on sourit, les coulisses sont tout simplement délicieuses. Ça me rappelait le bonheur que je ressentais, à l’époque, quand La Petite Vie levait le voile sur les tournages devant public. Voir une troupe de comédiens créatifs se relancer devant les caméras entre les scènes, c’est précieux.

Avec le temps froid et l’envie de ne plus jamais sortir de la maison, retrouver Like-moi pour un deuxième tour est un petit baume très agréable. Je pourrais vous vanter les mérites des textes et des comédiens, mais vraiment, la meilleure façon d’apprécier l’émission est de la regarder, encore et encore.

Ça se trouve en ligne sur le site de Télé-Québec et l’émission avec les bloopers fera votre semaine. Je vous le promets.

Winner!