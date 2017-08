Nous y sommes presque. Après une petite pause estivale, nos chaînes dévoilent leur programmation de la rentrée et, au cours des prochaines semaines, les nouvelles émissions rejoindront celles qui nous sont familières pour former notre panorama télé de la saison.

Évidemment, tout cela vient avec son lot d’attentes.

Allons-y sans ordre particulier, car nous aurons le temps d’approfondir plusieurs de ses émissions au cours des prochaines semaines.

– Commençons par la fin de Piment Fort. C’est confirmé depuis ce matin, le rendez-vous nostalgique de TVA abdique devant le succès populaire de District 31 à Radio-Canada. À la bonne heure.

– Trop, l’excellente série dévoilée sur Tou.tv au printemps, sera en ondes à la télé dès le 11 septembre. Sautez là-dessus, possiblement la meilleure chose produite par Radio-Canada cette année, toutes catégories confondues.

– La deuxième saison des Simone sera à la télé le 13 septembre ou sinon le 26 août sur Véro.tv. Je n’ai pas caché ma déception par rapport à la première saison, mais je suis curieux de voir si un peu de recul aura permis à l’équipe de changer la donne avec la série.

– Une nouveauté à Radio-Canada, Faits divers, débute le 11 septembre et emprunte au genre policier. Avec Isabelle Blais et Fabien Cloutier dans des rôles-titres et l’auteur de la sous-estimée série Le clan à l’écriture, j’ai espoir d’être intrigué par cette proposition.

– Dans la même veine, L’Imposteur sera aussi de retour le 11 septembre et j’ai très hâte de voir la suite de cette aventure qui m’avait séduit l’automne dernier.

– Au niveau de la curiosité morbide, j’ai un peu hâte de voir la catastrophe annoncée que sera la nouveauté de TVA Lâchés lousses animée par Charles Lafortune et Messmer. Des concurrents devront surmonter des épreuves après avoir été hypnotisés par Messmer. J’aimerais vous dire que je vais donner une chance au concept, mais ça serait vous mentir.

– Boomerang sera de retour pour une troisième saison, en espérant que ce soit toujours aussi délicieux dans le texte et la complicité à l’écran.

– V aura sa rentrée un peu plus tard avec la locomotive Occupation double en octobre. Avec les émissions dérivées, j’ai l’impression qu’on sera submergée pour cette première saison de la populaire télé-réalité à V. C’est dommage.

– Chez Télé-Québec, Pierre-Yves McSween sera en ondes dès le 14 septembre avec son Indice Mc$ween. Une émission de vulgarisation économique avec l’auteur à succès est le bienvenue dans nos grilles.

– Sinon, les gros canons de la chaîne comme Curieux Bégin, Di Stasio et Deux hommes en or seront de retour la même semaine avec, n’oubliez pas, PY Lord à la place de Jean-Philippe Wauthier aux côtés de Patrick Lagacé. Je suis intrigué.

– Pour les amateurs de télé trash, MusiquePlus double la mise à la fin du mois avec le retour de Barmaids pour une deuxième saison et, surtout, la nouveauté Les Kult, un genre de Keeping Up with the Kardashian version Québec. Les premières images laissent présager un drôle de rendez-vous, peut-être pas pour les bonnes raisons.

– Sinon, j’ai hâte de voir si Vrak continuera sa belle progression avec sa programmation jeune et surprenante.

– Il y a aussi les chaînes spécialisées qui nous présenteront du nouveau. Soulignons Canal Vie qui fête ses vingt ans cette saison, ce n’est pas rien.

Et vous, votre rentrée télé, qu’est-ce qui vous intéresse le plus?