La rentrée télévisuelle est à nos portes.

Cette semaine, V présentait sa nouvelle saison conjointement avec sa petite sœur, MusiquePlus, et une conclusion évidente nous saute au visage : cet automne, Occupation double occupera toute la place sur les deux antennes.

Oups.

On peut comprendre l’enthousiasme de la chaîne qui a mis le grappin pour une première fois sur une émission phare des Productions J. On imagine la facture reliée à la transaction, alors il faut rentabiliser le tout.

C’est juste normal.

Sauf qu’ici, V et MusiquePlus envoient un autre genre de message à l’auditoire québécois : si la télé-réalité ne vous interpelle pas, ne venez pas perdre votre temps sur nos ondes.

Il y a ici un faux pas qui pourrait se retourner contre V.

De plus, V a déplacé des succès de sa grille, notamment Un souper presque parfait qui diffusera son 1000e épisode cet automne, pour faire de la place à Occupation Double.

Voici un survol de la présence abondante de la bête sur les ondes.

À V, Occupation double sera en direct le dimanche pour 90 minutes dès 18h30. Ensuite, du lundi au jeudi à 18h30, l’ancienne case d’USPP, rendez-vous pour trente minutes avec les célibataires expatriés à Bali.

Du côté de MusiquePlus, on fera tourner OD+ le dimanche à 20h tout de suite après la diffusion sur V et du lundi au mercredi à 19h00. Là, je vous épargne les rediffusions et ce qui s’ajoutera au fil de la saison comme des passages chez Salvail ou autres productions de la chaîne.

C’est essoufflant tout ça.

D’un côté, c’est difficile d’être trop critique à l’endroit de V qui sait très bien qu’elle tient un succès assuré entre ses mains. Occupation double n’a pas besoin de présentation, le concept cartonne dès qu’il revient en ondes et Jay du Temple sera catapulté vers une célébrité sur nos écrans.

Mais d’un autre côté, l’heure est à la spécification du contenu et de l’offre et V se contente de noyer le poisson en misant tout, ou presque, sur un produit. Il y aura Barmaids et la nouveauté Les Kults, par exemple, mais rien qui ne sort vraiment du créneau de la télé-réalité.

Alors on se pose la question : est-ce que V est encore un joueur majeur sur nos ondes?

J’aurais tendance à dire que non, car la vie après OD, avec la stratégie actuelle, ne laisse pas présager une belle brochette vivante et variée. Malheureusement.

Préparez-vous, OD cet automne sera pour Occupation double et, surtout, pour une overdose gracieuseté de V et MusiquePlus.