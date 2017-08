Jeudi soir, Canal Vie nous présentait le premier épisode de la première série de fiction de son histoire : En famille.

Adaptée d’un concept français, la série à sketchs met notamment en vedette Marie-Soleil Dion, Guy Nadon, Brigitte Lafleur, Chantal Baril et Mani Soleymanlou. Au niveau du récit, on ne réinvente pas la roue : on parle d’un couple de jeunes parents de jumeaux ainsi que de leur famille élargie au cœur d’aventures cocasses du quotidien.

Soulignons ici que le cocasse a le dos très large.

Canal Vie, ici, tente de capturer le populaire créneau de la comédie familiale, un peu comme Les parents ou Conseil de famille à Télé-Québec. Le hic, c’est que malgré l’adaptation québécoise, on sent la lourdeur du concept européen, une façon de faire de la télé plus près du vaudeville que de la fiction étoffée.

Ce n’est pas forcément un défaut quand on aime le genre, les effets sonores abusifs et les dialogues criés à l’écran. Sauf qu’on ne peut pas parler d’une qualité ou d’un atout accrocheur quand on tente de tirer son épingle du jeu dans un créneau déjà saturé et dominé par les gros joueurs de notre télévision.

Si j’étais un abonné à LOL, par exemple, je ne vais pas détourner mon regard vers En famille, je vais me contenter de LOL au lieu de doubler mon offre.

C’est quand même dommage parce que le travail de la distribution est plus qu’honnête, même si Guy Nadon n’est pas en train de nous dévoiler son plus grand rôle en carrière.

C’est sympathique, mais plutôt banal. Probablement qu’en 1997 on aurait parlé d’une série révolutionnaire sur la cellule familiale éclatée, mais de nos jours, c’est une beige tentative d’attirer un nouveau public sur la chaîne spécialisée.

Ceci étant dit, c’est une série inoffensive que vous pouvez regarder avec vos plus jeunes. Je n’irais pas jusqu’à dire que c’est rassembleur, mais ce n’est certainement pas controversé.

Ça a donc sa place sur la grille, même si ce n’est pas du tout ma tasse de thé.