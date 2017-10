Sans revenir sur les événements, on peut souligner que ce n’est pas une période facile pour le diffuseur V qui a dû changer rapidement son fusil d’épaule au cours des dernières semaines.

Ceci étant dit, V présente depuis le début de la semaine un de ses bons coups de la saison : une heureuse démonstration de convergence à Un souper presque parfait (USPP).

En effet, trois des participantes de la série Barmaids sont présentes dans cette semaine thématique avec deux autres participantes et c’est explosif, sans aucun doute.

C’est une réalité, on doit vivre avec, les chaînes se font de la promo d’une émission à l’autre afin de garder le regard du public sur ses ondes. C’est très souvent maladroit, voire inintéressant, mais dans de rares cas, on peut allier le divertissement aux désagréments et c’est le cas cette semaine avec ce croisement entre Barmaids et USPP.

Je dois l’avouer, USPP n’est plus un rendez-vous pour moi. Sans dire que le concept s’essouffle, il y a une certaine fatigue à voir, chaque semaine, des participants cuisiner des plats à la maison. On en a vu un, on en a vu cent. L’émission n’est pas moins bonne, c’est juste qu’on n’a plus l’impression de rater quelque chose avec le temps.

Sauf cette semaine.

La rencontre entre les participantes de la populaire télé-réalité de MusiquePlus et les deux autres ne se fait pas sans heurts, même que la semaine comporte quelques surprises et beaucoup de moments alcoolisés.

On ne réinvente pas la roue, c’est certain, mais c’est un bon flash qui méritait d’être souligné. Même que je pousserais la note.

À quand l’arbitre Anne-France Goldwater à USPP ou, mieux encore, madame Goldwater avec les Barmaids ou les Kult? On ressuscite la Guerre des clans pour les rescapés d’Occupation double cet hiver? Les possibilités sont infinies, ou presque.

Jetez-y un œil, vous ne serez pas déçus.

