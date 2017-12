Sans s’étendre dans les détails, disons simplement que 2017 n’était pas l’année la plus réjouissante dans le monde culturel. Ou dans le monde point, c’est selon. Encore là, je vous épargne les détails.

Ceci dit, bon an mal an, les réseaux télévisuels nous proposent des émissions spéciales en fin d’année en guise de rétrospective ou de dernière grande fête avant de jeter le calendrier aux poubelles.

Le Bye Bye est une tradition qui n’a plus besoin de présentation à Radio-Canada le 31 au soir, mais sinon, on se tourne vers quoi pour fêter le Nouvel An à la télé québécoise?

Les Appendices: Tourlou 2017

– Samedi 30 décembre, 20h, Télé-Québec

Puisque la joyeuse bande des Appendices n’était pas de retour pour une dixième et ultime saison à Télé-Québec, ce Tourlou 2017 sera aussi un peu une façon de dire au revoir à nos comiques favoris du petit écran depuis un bon bout de temps déjà.

Avec les personnages que l’on connaît, on nous promet une revue de l’année absurde, à la manière de l’émission qu’on appréciait tant. Je voulais commencer par ce rendez-vous parce que j’ai l’impression qu’ils vont tirer leur épingle du jeu une dernière fois avant de nous présenter de nouveaux projets.

Infoman 2017

– Dimanche 31 décembre, 22h,ICI Radio-Canada Télé

Depuis plusieurs années, la fin d’année de Jean-René Dufort et de l’équipe d’Infoman me rejoint plus que celle du Bye Bye. C’est une question de préférence, évidemment, mais le ridicule de la réalité me fait beaucoup plus rire que les prothèses et les jeux de mots.

Encore cette année, Dufort aura l’embarras du choix pour sa revue annuelle en raison des nombreux scandales et faux pas de nos politiciens et personnalités publiques.

Alt 2017: on ferme l’année!

– Dimanche 31 décembre, 19h et 23h, VRAK

Ma surprise de 2016, ALT récidive avec son gros party de fin d’année avec de l’humour, de l’opinion, des chapeaux festifs et pleins de surprises.

J’ai hâte de voir ce que nous réserve l’imposante équipe de chroniqueurs/euses de l’émission. Ils me déçoivent très rarement.

Belle et Bum des Fêtes

– Dimanche 24 décembre, 20h, Télé-Québec

Un classique depuis 2005, la fête de Noël de Normand Brathwhaite à Belle et Bum est le rendez-vous musical à ne pas manquer.

De la musique, des duos improbables, des retrouvailles et des bons sentiments. C’est rassembleur et ça fait du bien à voir.

En direct de l’univers: Spéciale du jour de l’An

– Dimanche 31 décembre, 19h, ICI Radio-Canada Télé

Même son de cloche du côté d’En direct de l’univers qui sort toujours un gros lapin de son chapeau pour finir l’année. La sixième édition ne devrait pas faire exception, même si la soirée du 31 est quand même chargée télévisuellement parlant.

La revue culturelle 2017

– Vendredi 29 décembre, 20h, ICI Radio-Canada Télé

André Robitaille est de retour cette année à la barre d’une revue culturelle tout en discussion et en écoute quelques jours avant le Jour de l’an. C’était la première édition l’an dernier et il y avait de belles rencontres, espérons que ce sera le cas encore cette année alors qu’on nous promet, notamment, une discussion entre François Pérusse et Michel Rabagliati. Ne serait-ce que pour l’improbabilité des rencontres, c’est un rendez-vous.

Y’a du monde à messe de Noël

– Dimanche 24 décembre, 22h, Télé-Québec

J’ai de la difficulté à accrocher à cette proposition de Christian Bégin, mais ça pourrait faire une belle table ronde des fêtes. On surveille le tout du coin de l’œil.

P-A Méthot country

– Dimanche 31 décembre, 18h30, TVA

Filmée cet été au Centre Bell, la grande fête country de P.A. Méthot sera rassembleuse pour plusieurs. Je n’en suis pas, mais il faut souligner la maigre contribution de TVA qui n’a pas l’habitude de s’opposer aux gros canons de Radio-Canada le 31 au soir.

À l’année prochaine

– Dimanche 31 décembre, 20h30, ICI Radio-Canada Télé

Un classique pour les amateurs de l’émission populaire à la Première chaîne de Radio-Canada, la captation fait partie du paysage télé depuis quelques années déjà. Ça me parle moins, mais je peux comprendre l’intérêt d’un humour d’un autre temps pour se gonfler le réconfort en famille.

Sinon, une nouvelle saison de Black Mirror sera dévoilée sur Netflix à la fin décembre, de quoi alimenter vos sessions de télégavage une dernière fois en 2017.

Nous, on se retrouve en 2018 avec un retour sur le Bye Bye, évidemment, et plein d’autres découvertes.

Joyeuses fêtes à tous et merci de nous lire quotidiennement dans le métro ou ailleurs.

Suivez Stéphane Morneau