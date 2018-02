Depuis deux semaines, TVA a programmé le dimanche soir une série originale de Moi & Cie et je voulais saluer cette sage décision de programmation.

Obèse, changer de vie, nous présente à travers la touchante histoire de la reconstruction de Maryse Deraîche le combat de six personnes qui composent avec l’obésité morbide à leur façon.

Lors des dix épisodes, on entre respectueusement dans le quotidien de ces gens et on suit le processus de madame Deraîche qui, après sa perte de poids médiatisée, est à se reconstruire un corps qui ne sera plus que le testament de cette période de sa vie.

Ce n’est pas la première fois qu’on nous présente de la télévision sur les problèmes de poids et le fardeau que ça peut représenter. Mais, pour une rare fois, on ne fait pas un spectacle avec la perte de poids et la reconstruction de ces gens. Au contraire. Il s’agit d’une incursion intime, humaine et sensible et c’est la grande qualité de cette courte série.

Il n’y a pas un prix à la clé ou un entraîneur survolté pour motiver la perte de poids. Tout est sobre, du regard de la caméra jusqu’à l’exposition de la détresse de certains participants. On laisse plutôt les situations parler d’elles-mêmes et les humains, ici, se dévoilent devant nous avec tout le courage qu’ils ont été en mesure d’amasser.

C’est inspirant.

Le récit de Maryse Deraîche est le fil d’Ariane et c’est particulièrement touchant de la voir découvrir son nouveau corps avec son conjoint après des interventions esthétiques. Elle s’ouvre avec une franchise qui se dresse en faux devant les détracteurs qui lui disent qu’elle a opté pour l’avenue facile en subissant une chirurgie bariatrique.

Mais rien de ces histoires ne baignent dans la facilité, parce que changer sa vie du tout au tout n’est jamais un événement banal comme se faire une teinture ou se poser des ongles avec des brillants.

La série fait un beau travail de sensibilisation et je suis heureux de voir TVA l’offrir à un plus large public après sa première vie utile sur Moi & Cie. Comme quoi la télé c’est plus que des vedettes, des anecdotes et des quiz.

Chapeau!

