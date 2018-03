Afin de souligner la journée internationale des droits des femmes, je voulais tourner ma chronique vers la télévision avec, en vedette, des femmes fortes et marquantes.

Mais lors de ma première compilation, j’ai vite réalisé que malgré des beaux rôles, cette télé est souvent écrite, réalisée et pensée par des hommes. Une étrange contradiction alors de souligner la force féminine sous un regard masculin.

J’ai ajusté le tir et, plutôt, je voulais vous suggérer une liste d’émissions conçues par des femmes au fil des ans.

Tout simplement, céder la place à la télé féminine et en profiter pour peut-être faire un peu de rattrapage télé.

Girls

Commençons par la série de Lena Dunham qui, durant six saisons à HBO, a présenté une vision très singulière et actuelle de l’Amérique. Avec des épisodes phares qui ont engendré de puissantes discussions, Girls n’était pas forcément une voix féminine uniforme ou universelle, mais plutôt l’affranchissement d’une génération et, surtout, d’une créatrice souhaitant se faire entendre haut et fort.

Gilmore Girls

Dans un autre registre, Gilmore Girls d’Amy Sherman-Palladino nous a offert une relation mère-fille singulière, marquante, touchante particulièrement divertissante. La série a fait un retour remarqué sur Netflix pour une conclusion près de dix ans après l’acte. Les Gilmore Girls nous auront marqué avec une repartie très dynamique et une communauté très inspirante.

Weeds

La série nous a fait découvrir la plume unique de Jenji Kohan qui, plus tard, nous donnera aussi la très populaire Orange is the New Black. Perso, j’ai toujours préféré Weeds pour son irrévérence unique à l’époque et cet oscillement entre le drame et la comédie nappé d’un cynisme décapant.

Transparent

Proposée par Jill Soloway à plusieurs réseaux, c’est finalement Amazon qui offrira une plateforme à l’audacieuse série Transparent mettant en vedette un professeur à la retraite qui s’identifiera désormais comme une femme. La série a été couverte de récompenses et, pour plusieurs, il s’agissait d’un premier contact concret avec les alternatives sur l’identité de genre que vivent certaines personnes.

Rumeurs

Finalement, chez nous, parlons de la prolifique Isabelle Langlois et de sa série que je préfère: Rumeurs.

Je dois l’avouer, je revisite souvent cette comédie parce qu’elle me charme, tout simplement. Il y a, dans la plume de Langlois, une véracité contagieuse.

En plus de ces cinq suggestions, vous pouvez aussi vous tourner vers quelques-unes de ces autres productions créées par des femmes: Féminin/Féminin, 30 Rock, Divorce, The Golden Girls, The Mindy Project, Scandal et plusieurs autres.

Merci mesdames.