La nouvelle est tombée cette semaine : The Big Bang Theory se terminera à la fin de sa 12e saison qui débutera le 24 septembre prochain.

C’est une surprise pour plusieurs étant donné l’immense popularité de la sitcom, toujours l’émission la plus regardée aux États-Unis, et la longévité surprenante du projet de CBS qui a déjà engendré un spin-off, Young Sheldon, qui débutera sa deuxième saison aussi le 24 septembre.

Personnellement, j’ai pour mon dire que 12 saisons, c’est absurde et trop long. Une série télé, aussi populaire soit-elle, devrait avoir une expiration naturelle. Six ou sept ans, le reste c’est des ambitions impossibles à maintenir. On se freine pour de la nouveauté et on s’installe dans nos pantoufles, ce qui est rarement une recette propice à la créativité.

The Big Bang Theory ne fait pas exception et a épuisé, déjà, les angles de mariages de ses protagonistes. On s’aventure toujours sur le même terrain glissant des blagues racistes et sexistes tout en perpétuant des clichés d’un autre temps. Un essai vidéo particulièrement éloquent démontre bien la «misogynie sympathique» des quatre principaux protagonistes, quelque chose qu’on ne devrait pas encourager même quand les intentions ne sont pas mauvaises.

Je n’ai jamais été un réel enthousiaste de la série, mais j’y voyais un certain charme il y a dix ans. Aujourd’hui, il y a mieux et cette fin est une bonne nouvelle.

Les dirigeants de CBS citent un désir de passer à autre chose de la part de Jim Parsons pour motiver cette dernière saison. C’est quand même triste qu’un acteur doive volontairement choisir de renoncer à un très bon salaire pour qu’un diffuseur prenne la peine de se réinventer. Mais bon, passons sur les raisons et voyons cette fin comme le début de nouvelles aventures plus actuelles et moins malaisantes.

Au Québec, Unité 9 a compris cette réalité et terminera aussi sa vie à l’écran après sa septième saison qui débutera cet automne. Après un très fort succès en prison, on pourra solliciter tout ce talent vers une autre série et le public gagnera au final.

